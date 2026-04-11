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Se puso en marcha la fecha 4 del Apertura liguista José Luis Burtovoy

Con la victoria de Santa Rosa sobre Colón de San Justo y el empate entre Unión y La Salle Jobson, inició el capítulo 4 del Torneo Apertura Polaca Burtovoy

Ovación

Por Ovación

11 de abril 2026 · 09:31hs
Deportivo Santa Rosa consiguió su primer triunfo en la máxima categoría de la Liga Santafesina.  

Gentileza Américo Muntaner

Deportivo Santa Rosa consiguió su primer triunfo en la máxima categoría de la Liga Santafesina.

 

En una semana intensa, cargada con mucha competencia en el ámbito de la Liga Santafesina, la cuarta fecha del Apertura de Primera A José Luis Burtovoy tuvo dos encuentros adelantados. En el predio Nery Pumpido, se registró la victoria de Deportivo Santa Rosa sobre Colón de San Justo, mientras que en la Tatenguita, Unión y La Salle Jobson no se sacaron diferencias y terminaron igualando sin goles.

El resto de la programación se completará este sábado 11 de abril en el que se destaca el cruce del puntero, Sportivo Guadalupe con Colón de Santa Fe. Habrá otros cruces que ameritan interés, y será el choque entre Gimnasia con Universidad en Ciudadela.

Un triunfo y un empate en los adelantos del Apertura Polaca Burtovoy

El torneo José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina no detiene su marcha, cada punto en juego es importante en la lucha por los primeros puestos, y en otros casos algunos equipos comienzan a asentarse y obtener resultados positivos. En el predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa sorprendió a Colón de San Justo y le ganó por 3 a 1 bajo el arbitraje de Ignacio Castellano.

En un cotejo muy intenso pero atractivo, de ida y vuelta, lo que no hay dudas es que fue una victoria histórica del conjunto de La Casita en su primer año en la máxima categoría liguista. Será una fecha inolvidable, porque el 10 de abril de 2026, Deportivo Santa Rosa ganó su primer partido en la máxima categoría liguista. Zacarías Mustafá marcó su primer tanto en primera división.

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El Conquistador no encontr&oacute; nunca el rumbo y cay&oacute; inobjetablemente ante Deportivo Santa Rosa.

El Conquistador no encontró nunca el rumbo y cayó inobjetablemente ante Deportivo Santa Rosa.

La apertura del marcador la consiguió Maximiliano Osurak, mientras que luego llegó la igualdad provisoria de Nicolás Cappelletti, ex jugador de Agua y Energía y La Perla del Oeste. Posteriormente, llegaron las conquistas de Ricardo Acosta y Zacarías Mustafá para darle la victoria al cuadro conducido por Osmar Martínez. El rival no es menor, ya que se trata de uno de los máximos ganadores de la historia, pero en esta oportunidad, el Conquistador estuvo lejos del rendimiento que habitualmente se le suele observar y cayó sin atenuantes. Fueron expulsados Osvaldo Arroyo y el DT visitante Mauricio Chiementín.

Por la tercera fecha, el próximo miércoles 15 de abril, Deportivo Santa Rosa visitará a Las Flores II en el estadio Alberto Garau, mientras que no se sabe que sucederá, seguramente se postergará, el cruce entre Colón de San Justo con Colón de Santa Fe, ya que el Sabalero debería afrontar el cotejo por la ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial frente a Universidad del Litoral en Colonia San José. En la quinta fecha, La Casita deberá visitar a Cosmos, y el Conquistador será anfitrión de Juventud Unida de Candioti.

Por su parte, en el predio de la Tatenguita, a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, Unión de Santa Fe y La Salle Jobson no se sacaron diferencias y terminaron igualando 0 a 0 bajo el referato de Nicolás Mottier. En el conjunto Colegial, Facundo Romero y Mateo Basilio vieron la tarjeta roja, mientras que Juan Silvestro, Matías Peia De Sordi, Facundo Silvestro y Juan Fiorenza vieron la amarilla. En el local fueron amonestados Gael Gancedo, Simón Bigoy y David Fernández.

Unión debe disputar su compromiso válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial frente a Neuquén en condición de visitante, y en la quinta fecha, por el certamen liguista visitará a Ciclón Norte en Cayastá. El conjunto Colegial, en la próxima fecha deberá recibir a Newell´s de barrio Roma en Cabaña Leiva.

Las posiciones quedaron provisoriamente de la siguiente manera:Sportivo Guadalupe 9; La Salle Jobson 7; La Perla del Oeste, Colón e Independiente 6; Colón de San Justo, Náutico El Quillá, Las Flores II, Nacional, Nobleza y Ateneo Inmaculada 4;Deportivo Santa Rosa, Universidad del Litoral, Ciclón Norte de Cayastá, Academia Cabrera, Sanjustino, Ciclón Racing y Juventud Unida de Candioti 3; Cosmos y Newell´s 1; Gimnasia y Esgrima 0.

Programación Sábado 11 de abril: (16)

Gimnasia y Esgrima – Universidad (Juan Bonnin)

La Perla del Oeste vs. Ciclón Norte (Leandro Rotela)

Colón de Santa Fe vs. Sportivo Guadalupe (Ángel Cristoforato)

Newell´s vs. Independiente (Ricardo Spacessi)

El Quillá vs. Sanjustino (Joaquín Urbani)

Ateneo Inmaculada vs. Ciclón Racing (Rubén Fernández)

Deportivo Nobleza vs. Academia AC (Lucas Muga)

Nacional vs. Las Flores II (Alejandro Aguilera)

Juventud Unida vs. Cosmos (Gastón Freyre).

Apertura Santa Rosa Colón de San Justo
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