Tobías Reyes se mide con el filipino Miel Fajardo en la ciudad de Gálvez

El santafesino Pitbull Reyes enfrentará a Miel Fajardo por el puesto 1 del ránking mosca FIB buscando ser el retador del campeón, el japonés Masamichi Yabuki

Este sábado el santafesino del barrio Ideal de Gálvez, Tobías "El Pitbull" Reyes (18-1-1, 16 KOs) se medirá ante el filipino Miel Fajardo (13-3-2, 11 KOs) en un combate eliminatorio final al puesto #1 del ranking mundial mosca de la FIB , buscando el retador mandatorio del actual monarca, el japonés Masamichi Yabuki (19-4-0, 18KOs).

También pelearán dos santafesinos en los combates preliminares. Se trata de Néstor Fernández del Club Atlético Colón y entrenado por Carlos Lemos ante Ignacio Andino, y Alexis Sicilia, otro púgil de la capital provincial, que lo hará con Samir Angel De Cristofaro.

Todo listo para el gran combate en Gálvez

La pelea, que se llevará a cabo en el gimnasio Víctor Comelli del Club Santa Paula de Gálvez (TyC Sports transmitirá desde las 23), fue ordenado por la FIB a principios de enero. El visitante, #4 del ranking, cuenta con una pegada potente que se refleja en su promedio de nocauts ya que logró 11 de sus 13 victorias por nocaut, entre ellas una ante el bonaerense Agustín Gauto, a quien mandó a la lona tres veces en menos de cinco minutos.

boxeo pitbull reyes en galvez orpromotions 2 El púgil de Colón de Santa Fe, Néstor Fernández, se medirá con el local Ignacio Andino a cuatro asaltos.

En tanto Reyes tiene un récord de 18 victorias, 16 antes del límite, una derrota y un empate, ocupa el tercer lugar en el ranking de las 112 libras de la FIB, aseguró que llega a esta cita en el mejor momento de su carrera y en muy buenas condiciones físicas y psicológicas.

"Esta es una pelea única para mi ciudad. Si gano, será algo que quedará marcado en la historia y colocará la bandera de Gálvez en lo más alto. Estoy muy contento, emocionado y agradecido", afirmó el "Pitbull" tras el pesaje oficial.

Este viernes en la tarde tuvieron lugar los pesajes de los contendientes de mañana, jornada que tendrá como broche de oro la pelea Reyes Fajardo por la eliminatoria mundialista peso mosca de la FIB. Se hicieron presentes los protagonistas de este sábado en el ring, prensa, técnicos y familiares de los pugilistas, organizadores y el intendente Mariano Busso, quienes asistieron al chequeo médico y posterior pesaje para el evento en el Club Santa Paula.

-Pelea principal: Tobías Reyes (18-1-1, 16 KOs) vs. Miel Fajardo (13-3-2, 11 KOs).

-Cartelera preliminar:

Categoría pluma: Samir Angel De Cristofaro (3-1-3, 2 KOs) vs. Alexis Sicilia de Santa Fe (7-11-1, 3 KOs) 4 Rounds

Categoría mediano: Ignacio Andino (2-1, 1 KO) vs. Néstor Fernández de Santa Fe (6-3, 1 KO) 4 Rounds

Categoría mosca: Tiago González (6-2, 4 KOs) vs. Carlos Rodriguez (7-6, 4 KOs)

Categoría superligero: Luciano Amaya (4-0, 2 KOs) vs. Franco Ezequiel Martínez (2-1-1, 1 KO)

Categoría gallo: Ludmila Corbalán (5-0) vs. María Rodríguez (3-0, 1 KO)