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La H No Murió en Santa Fe

6 de abril 2026 · 00:50hs
La H No Murió en Santa Fe

El metal argentino está de festejo, LA H NO MURIO regresa a los escenarios para conmemorar los 35 Años de la edición de su disco ÁCIDO ARGENTINO.

El espíritu y la música de Hermética, una de las bandas del metal más importantes salidas de Argentina, vuelve a estar presente en los escenarios con este homenaje a este icónico disco.¨Ácido Argentino¨ es el segundo álbum de estudio de la banda, el cual fue editado en 1991 y certificado de platino, además de ser el primer disco de la banda con ventas masivas que se sostienen hasta el día de hoy.

La banda conformada por Claudio O´Connor (Voz) y Tano Romano (Guitarra), ambos ex HERMETICA junto a Karlos Cuadrado (Bajo) y Javier Rubio en batería comienza el 2026 con una extensa gira que los llevará a recorrer Argentina, Latinoamérica y Europa, además, de compartir escenario nuevamente junto a Iron Maiden en sus dos presentaciones en el Estadio Huracán.

El tour de los 35 AÑOS llega a Santa Fe el viernes 10 de abril a Lemon Arena Multiespacio (Ruta 168, Km 14). La entradas ya están a la venta por www.plateavip.com.ar o de manera presencial en Santa Fe Rock.

Santa Fe
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