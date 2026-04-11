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Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

En el Hipódromo de Rosario, se presentó la Copa La Capital que se pondrá en juego en el cotejo Capibaras-Tarucas del lunes a las 20 por el Súper Rugby Américas

11 de abril 2026 · 09:36hs
Se presentó la Copa Diario La Capital que se pondrá en juego en el partido Capibaras ccon Tarucas.

Se presentó la Copa Diario La Capital que se pondrá en juego en el partido Capibaras ccon Tarucas.

Se viene el cierre de la primera parte del Súper Rugby Américas, jornada que culminará el próximo lunes con el partido que sostendrán, desde las 20 y en la cancha del Hipódromo Independencia, Capibaras XV y Tarucas, cotejo donde estará en juego la Copa Diario La Capital.

Mientras llega ese momento, en el mismo escenario, fue presentado el trofeo en paralelo con una práctica conjunta entre la franquicia litoraleña y San Agustín XV rugby inclusivo, lo que le dio un marco emotivo al evento.

Estuvieron presentes el CEO de Capibaras XV, Carlos Fertonani; el secretario de deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti; el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rosario, Rogelio Biazzi; la secretaria de deportes y turismo de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Mattheus; el vicepresidente de la Unión de Rugby de Rosario, Alejandro García Orsetti; el gerente de Relaciones Institucionales de La Capital Multimedios, Ricardo Terán, el CEO de La Capital Multimedios, Vito Scaglione, entre otros.

El encuentro entre Capibaras XV y Tarucas será el primero en la historia entre las dos franquicias más jóvenes del torneo, más allá de que si se explora el origen de ambas podría decirse que será una versión moderna del viejo clásico entre Rosario y Tucumán.

Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo

Un momento muy emocionante se vivió en el Hipódromo de Rosario, donde Capibaras y San Agustín XV realizaron la primera práctica con los chicos del mix ability. Los presentes disfrutaron de una tarde donde se hicieron nuevos amigos y se compartió el deporte que tanto aman. Como no podía ser de otra manera, el encuentro terminó con el intercambio de recuerdos y con la promesa de futuros encuentros.

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Vito Scaglione, CEO de La Capital Multimedios, y Manuel Berstein, el santafesino capit&aacute;n de Capibaras, junto al trofeo que estar&aacute; en disputa ante Tarucas.

Vito Scaglione, CEO de La Capital Multimedios, y Manuel Berstein, el santafesino capitán de Capibaras, junto al trofeo que estará en disputa ante Tarucas.

En tanto, Sebastián Bosch, uno de los responsables de San Agustín XV, afirmó: “Capibaras generó un sentido de pertenencia en toda la región y para San Agustín ser parte es un orgullo enorme. Los chicos estaban muy felices de hacer un entrenamiento en conjunto con ellos y lo vivieron de una manera especial. Fue extraño porque muchos de estos chicos jugaron nacionales e inclusive fueron a Mundiales, hasta enfrentaron a Los Pumas. Pero esto fue totalmente distinto a todo eso".

"Nuestros jugadores sintieron durante toda la semana mucha ansiedad y eso fue por todo lo que generó Capibaras en este tiempo: canchas llenas, muchas repercusiones y buena difusión. A nuestros jugadores los vi felices, pero también los vi muy motivados a los chicos de Capibaras. Cierra por todos lados, fue una experiencia inolvidable”. Luego, quien fue ala de GER y del seleccionado de la URR, se jugó una fichita a manos del dueño de casa: “De local, Capibaras se hace sentir. Yo creo que el lunes va a ser un partido intenso, muy duro, pero va a ganar Capibaras”.

Capibaras XV, ante un duro compromiso

Será también el tercer encuentro de Capibaras XV ante otra franquicia argentina, habida cuenta de que ya se enfrentó de visitante ante Pampas y Dogos, en dos encuentros sumamente parejos. Y lo hará en condición de local tras jugar cuatro partidos de visitante, con todo lo que ello implica.

Los tucumanos marchan terceros con 23 puntos, mientras que el local, con 16 puntos, deberá sumar para alejarse del quinto, Peñarol Rugby, que lo sigue muy de cerca, a escasos dos puntos. Otro que acecha es Selknam, con 13 unidades.

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Para la historia del rugby. Jugadores de San Agust&iacute;n y de Capibaras juntos para la foto.

Para la historia del rugby. Jugadores de San Agustín y de Capibaras juntos para la foto.

El árbitro del encuentro será Juan Sebastián Maio, quien después de participar del Súper Rugby Américas desde 2023, y con catorce partidos en su haber como asistente del referí, hará su debut en el torneo como referí principal.

“Es un partido bisagra. Se termina la primera ronda y hasta el momento se ganaron tres partidos y se perdieron tres. Este puede ser el que incline la balanza para alguno de los dos lados, pero más allá de los resultados el balance de esta primera etapa del torneo es altamente positivo. De hecho, con su juego dinámico, divertido y que propone, Capibaras dejó muy identificada a toda la región”, expresó Leo Senatore mánager de Capibaras XV.

El ex Puma y tercera línea de Gimnasia y Esgrima de Rosario sostuvo que “cada vez más gente acompaña el equipo. Esperemos que muchas familias puedan venir a hinchar por Capibaras para darle un lindo marco a lo que seguramente será una fiesta y como lo fue en el debut ante Peñarol en esta misma cancha o con Cobras en Santa Fe. Hay que disfrutar de un lindo torneo como este, que por primera vez lo tenemos en la ciudad”.

Capibaras Tarucas Súper Rugby Américas
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