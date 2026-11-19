En un anticipo de la fecha 15 del segundo nivel, Unión derrotó a Santa Fe RC Blanco en la ASH. El capítulo 14 de la Zona Campeonato se jugará el feriado del lunes 23

Se puso en marcha el capítulo 15 de la Zona Ascenso del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En el sintético de agua principal de la ASH, Unión de Santa Fe derrotó a Santa Fe Rugby Blanco por 2 a 0 con goles de Rocío Flematti y Vicctoria Draghi. En la divisional reserva, la escuadra rojiblanca y las tricolores finalizaron igualadas 0 a 0 . El sábado será la continuidad y el lunes 23 se concretará la fecha 16 del ascenso, y la jornada 14 de la Zona Campeonato.

La decimoquinta fecha dio inicio hoy en la cancha principal de la ASH con el triunfo de Unión 2-0 sobre SFRC Blanco, siendo el cuarto en lo que va del certamen. La formación de “Juani” Albornoz se impuso por los goles de Rocío Flematti (de penal) y Victoria Draghi. Este sábado se desarrollará el resto de la jornada en la que Colón hará de local contra Argentino de San Carlos.

En la continuidad de la fecha, el sábado 21, en el polideportivo de la ruta 70, Alma Juniors jugará con CRAI Blanco, mientras que en la cancha 1 de la ASH, Colón de Santa Fe se medirá con Argentino de San Carlos. En tanto, en cancha de Universitario, en barrio Las Delicias, Santa Fe Rugby Azul se cruzará con CRAR de Rafaela, y en el departamento Las Colonias, Atlético Franck recibirá a El Quillá Blanco.

Aprovechando el feriado nacional, el próximo lunes 23 de noviembre, se completará fecha 16 del segundo estamento, ya que anteriormente ya se había disputado el cruce en El Quillá Blanco con Santa Fe Rugby Azul en el estadio Sergio Antoniazzi, con una diferencia a favor de las Tricolores por 12 a 0.

A las 17, en la autopista, CRAI Blanco se medirá con el escolta Argentino de San Carlos, y en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela jugará frente a Colón de Santa Fe. En barrio Las Delicias, en cancha de Universitario, Unión de Santa Fe se medirá con el puntero Alma Juniors de Esperanza, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby se cruzará con Atlético Franck.

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: Alma Juniors de Esperanza 40, Argentino de San Carlos 37, CRAR y CRAI Blanco 25, Atlético Franck 23, Colón de Santa Fe 22, Santa Fe RC B 20, Unión de Santa Fe 13, Santa Fe RC C 4, El Quillá Blanco 0.

Fecha y tabla de posiciones de la Zona Campeonato

En relación a la fecha 14, última de la etapa regular de la Zona Campeonato, el lunes 23, feriado nacional, se concretarán cuatro encuentros. A las 17, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo se medirá con Santa Fe Rugby Rojo, La Salle Jobson con CRAI en Cabaña Leiva, El Quillá Azul con Universitario en el Sergio Antoniazzi y Banco Provincial con El Quillá Amarillo en Altos del Valle.

La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: Banco Provincial 33, El Quillá 30, CRAI 28, La Salle Jobson 16, El Quillá Amarillo 14, Santa Fe Rc 13, Universitario 12, Colón de San Justo 3.

Es importante señalar que en un comunicado oficial de la comisión de torneos, se dispuso que, en virtud de haber sido declarado el lunes 7 de diciembre de 2026 como día no laborable con fines turísticos —jornada en la cual se encontraba originalmente programada la disputa de la Fecha N.° 18—, se ha resuelto reprogramar el calendario de competencia de la siguiente manera: la fecha 17, el sábado 28 de noviembre; y la 18, el sábado 5 de diciembre.