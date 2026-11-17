La víctima fue hallada sin vida en un dormitorio con múltiples heridas de arma blanca. La fiscal ordenó la detención de un hombre de 27 años y de una mujer de 28, investigados como presuntos autores de un femicidio. Secuestraron elementos probatorios incriminantes.

La vivienda dónde hallaron a Yazmina Milagros Cañón de 28 años sin vida en un dormitorio con heridas de arma blanca.

Tal como anticipó UNO Santa Fe este lunes al mediodía, una mujer de 28 años fue asesinada en una vivienda ubicada sobre calle Córdoba al 2200, en barrio Alvear , en la ciudad de Santa Fe. La víctima fue identificada como Yazmina Milagros Cañón , quien fue encontrada sin vida en uno de los dormitorios, con múltiples heridas de arma blanca.

Por el crimen quedaron detenidos su novio, un hombre de 27 años identificado por sus iniciales como J. C. S. S. D., y la propietaria de la vivienda, una mujer de 28 años, identificada como M. R. Ambos son investigados como presuntos autores de un femicidio .

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Tras el aviso sobre el hallazgo del cuerpo, efectivos de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe fueron comisionados al lugar. Los uniformados preservaron y encintaron la escena para evitar cualquier tipo de contaminación de las pruebas.

En el interior de la vivienda encontraron a la mujer sin vida y entrevistaron a la propietaria, quien posteriormente fue trasladada en calidad de aprehendida a una dependencia policial.

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En el lugar trabajaron pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), junto con las fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) María Laura Urquiza y Vivian Galeano. Durante los procedimientos y las requisas domiciliarias realizados a lo largo de la jornada del lunes, los investigadores secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos un arma blanca, prendas de vestir con aparentes manchas de sangre y teléfonos celulares.

La intervención de la Brigada de Femicidios y la PDI

Al tomar conocimiento del hecho, la fiscal Vivian Galeano, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del MPA, ordenó la intervención de los investigadores de la Brigada de Femicidios de la División Homicidios de la PDI.

Los peritos y agentes especializados del área Científica de la fuerza realizaron las primeras tareas en la escena del crimen. Durante el procedimiento secuestraron un cuchillo de cocina y levantaron tres colillas de cigarrillos.

Por su parte, la médica policial de la PDI constató el fallecimiento de la mujer, cuyo cuerpo se encontraba sentado y apoyado contra la pared este del dormitorio. Además, recomendó la realización de la correspondiente necropsia para determinar científicamente la causa de muerte.

La dueña de la vivienda quedó detenida

Las fiscales María Laura Urquiza y Vivian Galeano llegaron al inmueble y supervisaron las primeras actuaciones junto con los investigadores de la PDI.

A partir de los resultados de las tareas iniciales y de las entrevistas realizadas en el lugar, la fiscal Galeano ordenó la aprehensión de la mujer identificada como M. R., señalada como la presunta propietaria de la vivienda. Posteriormente, dispuso que permaneciera detenida y comunicada.

El novio de la víctima también quedó detenido

Cerca de las 14.30, mientras los investigadores de la Brigada de Femicidios y los agentes del área Científica de la PDI trabajaban en la vivienda, se presentó espontáneamente un hombre de 27 años que manifestó ser el novio de la víctima.

Por disposición de la fiscal, el hombre quedó en calidad de detenido comunicado. Además, los investigadores secuestraron su teléfono celular para incorporarlo a las actuaciones.

Requisas y secuestro de elementos de interés

Las averiguaciones realizadas por los pesquisas de la PDI permitieron confirmar la relación de noviazgo entre el hombre y la víctima, además de establecer dos domicilios de interés para la investigación.

El primero fue una vivienda ubicada en calle Güemes al 2800, donde reside un hombre de 41 años que le había dado alojamiento al sospechoso. Con autorización de su ocupante, los investigadores realizaron una requisa y encontraron prendas de vestir que el hombre habría utilizado al momento del hecho. La ropa presentaba manchas que, a simple vista, podrían ser de sangre. También secuestraron otro teléfono celular.

Las prendas fueron levantadas por los integrantes del Grupo Técnico de la PDI para su posterior análisis.

Luego, los investigadores se trasladaron hasta la vivienda donde reside el sospechoso, en barrio Santa Rosa de Lima. Allí fueron atendidos por su madre y realizaron una requisa voluntaria, cuyo resultado fue negativo.

La investigación por femicidio

Tras recibir el informe sobre las actuaciones y las aprehensiones, la fiscal Galeano dispuso que ambos sospechosos continuaran privados de su libertad y fueran trasladados para su identificación y revisión médica en Medicina Legal, antes de quedar alojados en distintas dependencias de Orden Público de la Policía.

En relación con el hombre de 27 años, también ordenó la realización de exámenes psicológicos y toxicológicos, estos últimos mediante análisis de orina y sangre.

Entre las medidas dispuestas se encuentran, además, el relevamiento y secuestro de imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes por parte de los especialistas del área Científica de la PDI.

Una vez finalizadas las tareas en la escena, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para que los médicos forenses realizaran la necropsia y determinaran científicamente la causa de muerte.

La causa quedó provisoriamente calificada como femicidio, mientras continúan las medidas investigativas para establecer las circunstancias del crimen y las responsabilidades de los dos detenidos.