Un informe de Doble Amarilla ubicó a Colón al frente del listado nacional con cinco inhibiciones. Desde la dirigencia relativizaron el impacto de las sanciones.

Colón aparece en el centro de un informe que vuelve a poner bajo la lupa su situación económica. Según un relevamiento publicado por Doble Amarilla, el Sabalero es el club del fútbol argentino que acumula más inhibiciones ante la FIFA, con cinco sanciones, una cifra que lo ubica por encima del resto de las instituciones que actualmente tienen restricciones para incorporar jugadores.

El dato adquiere relevancia en la antesala de un nuevo mercado de pases, ya que las inhibiciones pueden impedir que los clubes registren incorporaciones hasta que regularicen las obligaciones que originaron los reclamos. En total, de acuerdo con el informe, son diez las entidades argentinas alcanzadas por este tipo de medidas.

En qué consisten las inhibiciones de Colón en FIFA

Sin embargo, en Colón buscaron bajarle el tono a la situación. Desde la dirigencia explicaron que las inhibiciones responden a reclamos vinculados con derechos de formación y porcentajes correspondientes al mecanismo de solidaridad, y no a deudas de gran magnitud por transferencias de futbolistas. Además, remarcaron que se trata de cifras menores en dólares.

De acuerdo con la información publicada, los montos pendientes que involucran al club santafesino se ubicarían entre 30.000 y 45.000 dólares, a los que deben sumarse los intereses correspondientes. Se trata de una diferencia importante respecto de otros expedientes que aparecen en el listado, aunque eso no modifica el hecho de que las sanciones figuren activas.

Colón, por encima de Banfield y otros nueve clubes

Detrás del Sabalero aparece Banfield, con tres inhibiciones, mientras que Atlético Tucumán, Huracán, Gimnasia de Jujuy y Sacachispas registran dos cada uno. La nómina se completa con Independiente, Argentinos Juniors, Defensores Unidos de Zárate y Fénix, todos con una sanción.

Entre los casos de mayor exposición económica se encuentra el de Independiente, que debe resolver un reclamo cercano a los tres millones de dólares relacionado con el pase de Kevin Lomónaco a Red Bull Bragantino. Banfield, por su parte, había levantado ocho inhibiciones durante el último mercado tras desembolsar más de 1,3 millones de dólares, pero volvió a quedar alcanzado por nuevas restricciones.

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La lista se amplió recientemente con la sanción a Argentinos Juniors, que quedó impedido de incorporar durante tres mercados de pases o hasta cancelar las obligaciones pendientes. Una condición similar alcanza a otras instituciones incluidas en el relevamiento.

En el caso de Colón, el número de inhibiciones constituye un dato que no puede pasar inadvertido, aunque la dirigencia sostiene que el origen y la dimensión económica de los reclamos deben ser puestos en contexto. La cuestión será resolver esos expedientes para evitar que las restricciones condicionen la planificación deportiva y la posibilidad de sumar refuerzos en el próximo mercado.