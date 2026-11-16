Detuvieron a un hombre en Colastiné Norte tras circular en un vehículo arenero a alta velocidad, resistirse a la policía e intentar escapar

El procedimiento fue llevado a cabo este domingo por la tarde por personal del Comando Radioeléctrico de la Costa en inmediaciones de calle Mocoví al 5.100. El conductor, de 49 años, reaccionó de manera hostil cuando le informaron que intervendría Tránsito Municipal e intentó escapar a bordo del rodado.

Intentó escapar de Tránsito Municipal a bordo de un arenero y terminó aprehendido por resistencia a la autoridad.

Un operativo policial concretado este domingo alrededor de las 17 culminó con la aprehensión de un hombre de 49 años en la zona de Colastiné Norte , acusado de protagonizar una temeraria secuencia de conducción y posterior resistencia al personal de seguridad.

El procedimiento se originó a raíz de un alerta emitido por la Central de Emergencias 911, que advirtió sobre la circulación peligrosa de un vehículo tipo arenero en inmediaciones de la calle Mocoví al 5100.

"El conductor reaccionó de manera hostil al ser anoticiado de que se convocaría a Tránsito Municipal. Intentó abordar nuevamente el arenero y ponerlo en marcha para escapar, por lo que los agentes debieron neutralizar su accionar y proceder a su aprehensión", describió el informe preliminar de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I.

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Seguimiento preventivo de la Policía y aprehensión

Al arribar al sector señalado por los vecinos, los efectivos del Comando Radioeléctrico de la Zona de la Costa constataron que un individuo salía de un domicilio a bordo del rodado liviano, desplazándose a velocidad imprudente.

Inmediatamente se inició un seguimiento controlado que permitió interceptar al vehículo sobre la calle Pororocas. Al solicitarle la documentación e informarle que se convocaría a los inspectores de tránsito comunales para labrar las actas correspondientes, el automovilista adoptó una postura agresiva y trató de eludir el procedimiento subiendo otra vez al vehículo para escapar.

Ante la maniobra evasiva, los numerarios lograron reducirlo y concretaron su aprehensión bajo los cargos de resistencia a la autoridad e infracción al artículo 105. En tanto, el acompañante que viajaba en el arenero fue desobligado en el lugar tras constatarse su ajenidad con la reacción hostil.

El despliegue requirió el apoyo de móviles adicionales para concretar el traslado del demorado hasta la repartición de Medicina Legal para los exámenes de rigor, quedando a disposición de la Justicia.