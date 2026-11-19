Unión perdió 99-83 ante Hindú en el Ángel Malvicino. Venía de dos triunfos consecutivos, pero nunca logró imponer su juego colectivo.

Unión dejó pasar la oportunidad de prolongar su buen momento en la Liga Argentina de Básquet. En el estadio Ángel Malvicino, el equipo santafesino cayó por 99-83 ante Hindú de Córdoba, que cerró su gira con una victoria contundente y encontró en Justin Everett a su principal figura, con una planilla de 33 puntos y nueve rebotes.

El Tatengue llegaba al compromiso con dos triunfos consecutivos, pero esta vez estuvo lejos de mostrar la versión que le había permitido encadenar esos resultados. Desde el comienzo, el conjunto visitante impuso condiciones con intensidad defensiva y eficacia ofensiva. A Unión le costó encontrar conversiones durante los primeros minutos y recién sobre el cierre del primer cuarto, con el aporte de los relevos, consiguió pasar al frente.

Sin embargo, ese pasaje favorable no tuvo continuidad. En el segundo parcial, Hindú ajustó su defensa, forzó lanzamientos incómodos y encontró respuestas en ataque para construir una diferencia que llegó a ser de 15 puntos. Esa ventaja terminó siendo determinante para el desarrollo posterior.

Unión, sin reacción ante Hindú en el complemento

Tras el descanso, el equipo cordobés sostuvo su protagonismo. Joaquín Folmer lastimó desde el perímetro y la visita alcanzó un destacado 52% de efectividad en triples. Además, encontró soluciones cerca del aro y aprovechó las dificultades de Unión para contener sus distintas vías de ataque.

El conjunto rojiblanco nunca logró recuperar fluidez ni construir juego colectivo. Le costó generar situaciones claras con la pelota en su poder y, aunque en el tramo final intentó achicar la diferencia con más empuje que claridad, Hindú administró la ventaja con inteligencia y no dejó escapar el triunfo.

De esta manera, Unión cortó una serie de dos victorias en fila y tendrá que buscar respuestas para recuperar regularidad en la competencia. La derrota dejó en evidencia las dificultades que tuvo para defender y, especialmente, para encontrar funcionamiento ofensivo ante un rival que mostró contundencia durante buena parte de la noche.