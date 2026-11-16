Rata Blanca vuelve a Tribus con una noche de clásicos y potencia en vivo

Rata Blanca se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 20 de noviembre a las 21 hs. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

Rata Blanca vuelve a Tribus el viernes 20 de noviembre a las 21 horas , reafirmando su lugar como una de las bandas más influyentes del hard rock y heavy en español. Liderados por Walter Giardino, el grupo promete una noche cargada de clásicos y potencia en vivo.

Con una carrera que despegó en los 90 y un hito como Magos, Espadas y Rosas –que superó los cinco millones de copias vendidas–, Rata Blanca consolidó un sonido único que fusiona riffs pesados con influencias de la música clásica. Con múltiples discos de oro y platino, y una química inconfundible entre la guitarra de Giardino y la voz de Adrián Barilari, la banda sigue haciendo historia en cada escenario.