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Rata Blanca vuelve a Tribus con una noche de clásicos y potencia en vivo

Rata Blanca se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 20 de noviembre a las 21 hs. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

16 de noviembre 2026 · 11:17hs
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Rata Blanca vuelve a Tribus con una noche de clásicos y potencia en vivo

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Rata Blanca vuelve a Tribus con una noche de clásicos y potencia en vivo

Rata Blanca vuelve a Tribus el viernes 20 de noviembre a las 21 horas, reafirmando su lugar como una de las bandas más influyentes del hard rock y heavy en español. Liderados por Walter Giardino, el grupo promete una noche cargada de clásicos y potencia en vivo.

Con una carrera que despegó en los 90 y un hito como Magos, Espadas y Rosas –que superó los cinco millones de copias vendidas–, Rata Blanca consolidó un sonido único que fusiona riffs pesados con influencias de la música clásica. Con múltiples discos de oro y platino, y una química inconfundible entre la guitarra de Giardino y la voz de Adrián Barilari, la banda sigue haciendo historia en cada escenario.

Puntos de venta para el show

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

Online: www.ticketway.com.ar

Venta telefónica | 0342-155-764161

Consultas WhatsApp Tribus: +54 9 3424 21-8187

Rata Blanca Tribus Club de Arte rock show
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