El hecho sucedió en San Lorenzo. Según se supo, el muchacho se habría tirado al río junto a dos amigos que lograron salir

El joven es buscado por Prefectura: buscan intensamente a un joven que desapareció en el río Paraná.

Un joven es intensamente buscado en el río Paraná, en San Lorenzo , luego de desaparecer este miércoles mientras se encontraba en el agua con dos amigos . De acuerdo con las primeras informaciones, los tres se habrían arrojado al agua, pero solo dos lograron salir.

El hecho sucedió en el Paseo de la Libertad, en la zona de Urquiza y Belgrano, muy cerca del Campo de la Gloria. Medios locales indicaron que se trata de un joven de 25 años que estaba bañándose en el río junto a dos amigos cuando desapareció de la superficie.

En la zona está prohibido bañarse y hay carteles que indican la restricción.

En el lugar se desplegó un intenso operativo del que participaba personal policial, Bomberos y Prefectura, que activó un protocolo de búsqueda.