El hecho ocurrió este martes, cerca de las 10, en una vivienda ubicada sobre calle Ayacucho al 200. Las víctimas fueron identificadas como Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, y su hijo Lucas Ojeda, de 23. Según las primeras informaciones, ambos estaban en la casa con otras personas cuando se escucharon numerosos disparos

El lugar en donde sucedió el doble homicidio en el barrio Guadalupe de la ciudad de Santa Fe

Un doble homicidio conmocionó este martes por la mañana al barrio Guadalupe , en la ciudad de Santa Fe. Dos hombres, padre e hijo, fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda ubicada sobre calle Ayacucho al 200 . Además, los investigadores buscan determinar si los autores del crimen se llevaron una importante cantidad de dólares y pesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana , cuando una mujer denunció que su marido y el hijo de este habían recibido a varias personas en la vivienda familiar. Según relató, el hombre le había comentado que estaban con otras personas en el domicilio. Poco después, se escucharon numerosos disparos.

Ante la situación, los vecinos dieron aviso a la Central de Emergencias 911. Al lugar llegaron oficiales de la Comisaría 8ª, de la Estación Policial Norte (EPN) y del Comando Radioeléctrico, quienes preservaron la escena hasta la llegada de los investigadores.

Asesinados a balazos dentro de la vivienda

Posteriormente, arribaron pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) junto con los peritos, quienes ingresaron al inmueble y encontraron los cuerpos sin vida de las dos víctimas.

Fueron identificadas como Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, y su hijo Lucas Ojeda, de 23, ambos asesinados a balazos.

En el marco de las primeras actuaciones, un integrante de la familia manifestó que es posible que el o los asesinos hayan sustraído una importante cantidad de dólares y pesos. Esta hipótesis forma parte de las líneas investigativas para establecer las circunstancias y el móvil del doble crimen.

Búsqueda de testigos y cámaras de seguridad

En paralelo, efectivos policiales y agentes de la División Homicidios de la PDI comenzaron a relevar la zona para identificar posibles testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

También constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones de la vivienda. Los registros serán fundamentales para reconstruir los movimientos de las personas que estuvieron en el lugar antes y después de los disparos, e intentar identificar a los responsables.

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Peritajes criminalísticos y actuación de la Fiscalía

La novedad sobre el doble homicidio de padre e hijo en Guadalupe Residencial fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones, que informaron lo sucedido a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza.

La funcionaria judicial ordenó mantener la preservación de la escena del crimen, la intervención del médico policial y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes.

Además, dispuso la identificación de vecinos que puedan aportar información, el secuestro de imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y, una vez finalizadas las actuaciones en el inmueble, el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para la realización de las autopsias.

Los trabajos periciales fueron realizados por agentes del área Científica de la PDI, mientras continúa la investigación para esclarecer el doble asesinato, determinar cómo se produjo el ataque y establecer si los homicidas escaparon con el dinero que habría en la vivienda.