El santafesino Brian Fernández, de 32 años y con pasado en Colón, aseguró que tiene todo acordado para jugar en un equipo del ascenso.

Brian Fernández busca una nueva oportunidad para volver a sentirse futbolista. El delantero santafesino, de 32 años y con pasado en Colón, reveló que tiene encaminada su incorporación a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, donde intentará darle un nuevo impulso a una carrera marcada por su enorme talento, pero también por las dificultades personales que viene atravesando.

La novedad fue confirmada por el propio jugador durante una entrevista con el medio IF Chivilcoy. Allí, Fernández fue contundente al referirse a su posible llegada al Lobo: “No falta ningún detalle. Está super hablado y cerrado” .

Según explicó, solamente resta trasladarse a Chivilcoy para completar los últimos pasos de su incorporación. “Lo único que queda es solamente ir en diciembre, seguramente en los primeros días esté por esos lados”, expresó.

El atacante también contó que ya mantuvo conversaciones con el presidente de la institución, Juan Ignacio Rímola, y con el entrenador Alberto Salvaggio. Además, se mostró entusiasmado con el plantel que podría encontrar en su nuevo destino: “Hay jugadores importantes. Vi bien al equipo, me dan ganas de estar dentro de la cancha”.

Un nuevo intento para volver a jugar de Brian Fernández

La posibilidad de sumarse a Gimnasia de Chivilcoy representa otro capítulo en el camino de recuperación deportiva de Fernández. El futbolista atraviesa desde hace años una lucha contra las adicciones, una problemática que condicionó su carrera y lo llevó a alejarse en diferentes oportunidades de la actividad profesional.

Su talento nunca estuvo en discusión. Formado futbolísticamente en Defensa y Justicia, tuvo pasos por Racing, Sarmiento, Metz de Francia, Unión La Calera, Necaxa y Portland Timbers, entre otros equipos. En Santa Fe también vistió la camiseta de Colón, en una etapa que quedó atravesada por sus dificultades personales.

Actualmente se encuentra sin club y participa de la Copa Potrero, mientras busca recuperar continuidad y volver a competir de manera profesional. La llegada a Gimnasia sería una nueva posibilidad para reconstruir su recorrido dentro de una cancha.

A los 32 años, Brian Fernández vuelve a tener un horizonte deportivo. Su anuncio generó expectativa en Chivilcoy, aunque todavía resta que la institución oficialice la incorporación. Más allá del destino futbolístico, el desafío más importante seguirá siendo sostener su recuperación personal y encontrar en el fútbol un espacio para volver a empezar.