Bajo la dirección de Danisa Alesandroni, la reconocida agrupación propone un cruce sonoro único entre el barroco de Antonio Vivaldi y el tango contemporáneo de Astor Piazzolla. La cita será este domingo 22 de noviembre a las 21 en el Centro Cultural Provincial.

De Venecia a Buenos Aires: la Camerata Rosario llega a Santa Fe con "Las 8 Estaciones"

Un puente musical de más de dos siglos y un océano de distancia se tenderá este domingo en la ciudad de Santa Fe . La Camerata Rosario desembarca en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) para presentar "Las 8 Estaciones", una propuesta artística que entrelaza dos obras fundamentales del repertorio universal: Las Cuatro Estaciones, de Antonio Vivaldi, y las Estaciones Porteñas, de Astor Piazzolla.

El espectáculo invita al público a sumergirse en una experiencia auditiva inusual. Lejos de plantear un programa dividido en dos bloques tradicionales, la agrupación dirigida por Danisa Alesandroni interpretará las ocho piezas de manera intercalada. De este modo, se construye en tiempo real un contrapunto vibrante entre el viejo y el nuevo mundo, el norte y el sur, la tradición académica y la reinvención ciudadana.

Dos miradas sobre el paso del tiempo

El diálogo propuesto por el ensamble parte de dos hitos históricos. En 1721, en Italia, Vivaldi revolucionó la música para violín y orquesta al retratar el ciclo natural del año mediante paisajes sonoros de un lenguaje programático inédito para su época.

Doscientos cincuenta años después, Piazzolla retomó esa premisa desde una sensibilidad profundamente argentina. Sus Estaciones Porteñas no solo evocan los cambios climáticos, sino que laten al ritmo de la intensidad emocional, el vértigo y la melancolía de la vida cotidiana en Buenos Aires. En la lectura de la Camerata Rosario, salen a la luz las huellas barrocas que el propio compositor marplatense transformó y recontextualizó dentro de su lenguaje tanguero, generando un espacio donde ambas estéticas se reconocen, se tensionan y se potencian mutuamente.

Datos útiles y entradas

Espectáculo: Vivaldi & Piazzolla - Las 8 Estaciones, por Camerata Rosario.

Dirección: Danisa Alesandroni.

Cuándo: Domingo 22 de noviembre, a las 21.

Dónde: Centro Cultural Provincial (Santa Fe).

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