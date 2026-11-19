Por los cuartos de final del Torneo de Primera A, Colón de San Justo derrotó a Ciclón Racing y pasó a la siguiente fase. Quedan tres cruces para continuar en carrera

Se levantó el telón de una nueva ronda de los play offs del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. El último campeón, Colón (SJ) se impuso con autoridad a Ciclón Racing en el Portón del Norte Santafesino. El Conquistador consiguió así el primer boleto a la próxima instancia, de una etapa que todavía tiene pendiente tres cruces, cuyo objetivo de sus competidores es continuar en carrera. El Conquistador está jugando dos competencias en paralelo, por lo que su presente es más que satisfactorio.

Concretada la clasificación histórica el Conquistador en el Regional Amateur Litoral Sur, el conjunto rojiblanco quiere pelear en todos los frentes y en la noche del miércoles dio otro paso importante al vencer a un durísimo rival como lo fue Ciclón Racing por 3 a 1 y sacando el boleto para las semifinales del certamen liguista. Fue otra gran noche de fútbol y alegría rojiblanca en el Mercedes Alesso de Bieler con el arbitraje de Juan Bonnin.

En un encuentro intenso y disputado, los Guerreros volvieron a demostrar su carácter para quedarse con una victoria importantísima y seguir en carrera por un nuevo título liguista. La victoria del Conquistador sobre los de barrio Guadalupe de la capital provincial fue por 3 a 1 con goles de Diego Pariani, Osvaldo Arroyo y Claudio Albarracín. Los tres gritos de una nueva clasificación.

Desde que comenzó esta modalidad de definición del torneo, Colón alcanzó todas las semifinales disputadas, ratificando una vez más su protagonismo y su presencia constante entre los mejores equipos de la Liga Santafesina. Con el pasaje a semifinales liguistas asegurado, el Conquistador pone toda su atención en el gran desafío del próximo domingo. Colón recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú por la final del Región Litoral Sur a partir de las 17.

Mientras tanto, Colón de San Justo aguardará que se completen los restantes encuentros de cuartos de final para conocer a su próximo rival en las semifinales del Clausura. El viernes 20, a partir de las 21, en el estadio Coloso del Oeste, en barrio Mataderos, Sanjustino será anfitrión de La Perla del Oeste. El sábado 21, a las 16, en el predio el Tiburón, Náutico El Quillá recibirá a La Salle Jobson, y en la Colonia San José, Universidad del Litoral será anfitrión de Unión de Santa Fe.

Síntesis

Colón SJ 3- Ciclón Racing 1

Colón de San Justo: Exequiel Álvarez, Mauricio Del Giudice, Axel González, Genaro Peresutti, Ignacio Mena, Lisandro Aguilera, Nahuel Blanco, Tomás Gallay, Diego Pariani, Alexis Palacios y Claudio Albarracín. DT: Mauricio Chiementín. Suplentes: Facundo Velázquez, Osvaldo Arroyo, Maximiliano Melgratti, Franco Ortega, Matías Fantín, Brian Minotti y Junior Anturre.

Ciclón Racing: Tomás Nigorra, Pedro Leones, Lautaro Ibarra, Franco Gigena, Nicolás Rivero, Luis Gómez, Nahuel Rosillo, Nahuel Molinari, Lautaro Obregón, Carlos Bogao y Román Cristaldo. DT: Carlos García. Suplentes: Sebastián Silva, Martín Parodi, Gabriel Roa, Eric Mouret, Facundo Corazza, Lázaro Haesler e Ian Medrano.

Goles: Pt: 24´Diego Pariani (CSJ); St: 12´ Román Cristaldo (CR), 36´ Osvaldo Arroyo (CSJ), 41´ Claudio Albarracín (CSJ).

Cancha: Mercedes Alesso de Bieler (CSJ)

Árbitro: Juan Bonnin (LSF)

Continúa la disputa de la Copa Concejo 0.0%

Tras la clasificación conseguida por Náutico El Quillá a la siguiente ronda luego de vencer por la mínima diferencia a Nacional, en la noche del miércoles se disputaron dos cotejos más correspondientes a la Copa Concejo 0.0%, la competencia organizada por la Casa Madre, CCU Argentina y el Concejo de Santa Fe. En el predio Nery Pumpido, se registraron las victorias de Sportivo Guadalupe y Newell´s.

Por los octavos de final, Newell´s de barrio Roma se impuso a Unión de Santa Fe por 3 a 2 bajo el arbitraje de Lucas Muga. Luego de asegurar la permanencia que era su principal meta en la temporada, el conjunto de barrio Roma derrotó al rojiblanco y selló su clasificación a los cuartos de final. Los goles para el conjunto de Mendoza al 4.000 llegaron por intermedio de Mirko Sánchez, Nahuel Ávila y Thiago Cuatrín, mientras que Joaquín Quiroga y Jalín Yamir descontaron para el Tatengue. De este modo, Newells enfrentará a El Quillá.

En tanto, por los cuartos de final, Sportivo Guadalupe se impuso por 1 a 0 a la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo con gol de Luciano Regenhardt. El elenco conducido por el Flaco Adalberto Tobaldo espera rival que saldrá del cruce entre Cosmos y el ganador de Sanjustino o La Perla del Oeste. De octavos de final queda pendiente Colón de San Justo con La Perla, cuyo ganador se medirá con Colón de Santa Fe que eliminó a la Universidad del Litoral.