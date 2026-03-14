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Inter igualó con Atalanta y le abrió una buena posibilidad a Milan en Italia

Inter igualó 1-1 como local frente a Atalanta por la fecha 29 de la Serie A de Itali y se le abrió una muy buena posibilidad a su escolta, Milan

14 de marzo 2026 · 18:29hs
Inter igualó con Atalanta y le abrió una buena posibilidad a Milan en Italia

Inter igualó 1-1 como local frente a Atalanta por la fecha 29 de la Serie A de Italia, y se le abrió una muy buena posibilidad a su escolta, que es Milan. El Inter se había puesto en ventaja en la primera mitad a través del delantero italiano Pio Esposito, pero el delantero montenegrino Nikola Krstovic igualó el partido a falta de menos de 10 minutos para el final.

El tanto de Esposito llegó a los 26 minutos gracias a un remate cruzado y una muy floja respuesta del arquero rival, Marco Carnesecchi, tras una buena recuperación ofensiva del Inter que derivó en la asistencia del mediocampista italiano Nicolo Barella.

Cuando parecía que todo se encaminaba hacia un gran triunfo del Inter, que daba un paso clave en su camino hacia el título, llegó el tanto del empate para el Atalanta a los 37 minutos del complemento, cuando

Con este empate, el Inter sigue sin recuperarsse después de los duros golpes que sufrió en las últimas semanas por la eliminación en los playoffs de la Champions League ante el Bodo/Glimt de Noruega y la derrota ante su clásico rival, el Milan, en la última fecha del campeonato italiano.

Los dirigidos por el rumano Cristian Chivu llegaron a los 68 puntos y le sacaron ocho de ventaja a su escolta, que es el Milan, aunque este último equipo tiene un partido menos. El Atalanta, por su parte, está séptimo con 47 puntos y no le pierde pisada a los equipos que están en puestos de clasificación a las competencias internacionales de la próxima temporada.

El resumen de Inter y Atalanta

Embed - FESTEJA MILAN: CON UN GOL CON POLÉMICA, ATALANTA SE LO EMPATÓ A INTER | Inter 1-1 Atalanta | RESUMEN

Inter Atalanta Serie A
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