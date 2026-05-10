Santa Fe FC ganó con autoridad y continúa puntero del ascenso de Liga Santafesina

Por la fecha 7 del Apertura de Primera B, Santa Fe FC goleó a El Pozo y sigue en la cima. El escolta Pucará batió a Loyola y San Cristóbal a Nuevo Horizonte

En los diversos escenarios de la región se concretó la séptima fecha del Apertura de la Segunda División de la Liga Santafesina : Santa Fe FC ganó y sigue siendo líder en soledad, en tanto que Pucará hizo lo propio y es el único escolta manteniéndose a una unidad de la cima. Por su parte, San Cristóbal doblegó a Nuevo Horizonte, mientras que Belgrano de Coronda ganó en la capital de la frutilla y se acercó al lote de punteros.

En el predio Nery Pumpido, Santa Fe FC ratificó el buen presente por el que atraviesa ya que consiguió imponerse con amplitud ante el duro elenco de El Pozo. La victoria fue por 4 a 1 con el arbitraje de Rubén Fernández. Los goles para la escuadra que tiene como presidente a Fernando Yori los hicieron Ulises Bonelli en dos ocasiones, Joaquín Argüello y Agustín Giménez, mientras que para la visita descontó Lautaro Sancuns. Con este marcador, los dirigidos Alberto Escribanich, se mantienen al frente de la tabla de posiciones y conserva el invicto. Hay que señalar que Argüello es el goleador del certamen ahora con 10 tantos.

liga santafesina fecha 7 primera B 2 San Cristóbal de Ángel Gallardo se hizo fuerte de local y superó a Nuevo Horizonte por 2 a 1. Gentileza AM Liga

En barrio Transporte, Pucará también consiguió un triunfo importante, ante un duro rival, que siempre complica más de la cuenta. El triunfo del Cacique fue por 2 a 1 con goles de Dylán Olivarez y Alexis Lavezzi, mientras que para los de barrio Yapeyú, descontó Leonel Córdoba. Otro de los elencos que está cumpliendo una buena campaña, es Belgrano de Coronda. En barrio Stratta, fue contudente al imponerse por 3 a 1 a Floresta. El elenco de Marcelo López continúa sumando y se acerca a la cima de la tabla. Ema Giménez tapó un penal en el primer tiempo cuando aún estaban 0-0. Para los de la capital nacional de la frutilla los goles los hicieron Rubén Carrizo, Brian Acosta y Nahuel Muratore, mientras que Junior Robledo descontó para los de Santo Tomé.

En uno de los partidos más picantes de la jornada, disputado en Ángel Gallardo, San Cristóbal venció a Nuevo Horizonte por 2 a 1 bajo el arbitraje de Lucas Muga. Con dos goles del Dibu Ricardo Barraza para el local, y de penal de Eduardo Flores para el conjunto turquesa, los conducidos por Gabriel Segovia y Guillermo Castillo conservaron el invicto en un pleito que tuvo varias polémicas. Hubo una expulsión apenas comenzado el cotejo, después otras tres, un penal que se anuló el gol por algo que no quedó claro y muchas dudas en distintas jugadas, donde el reclamo existió como también el respeto y el buen comportamiento de los jugadores.

Fue un partido entretenido, con muchas alternativas, que ganó San Cristóbal por mantener el resultado que había logrado en el primer tiempo con un buen rendimiento pero que después el Turquesa fue acomodándose, y llegando con las chances de empatar el marcador. Fue victoria del local, que también se encuentra en el lote de punta y quiere seguir siendo protagonista del ascenso. En barrio Los Troncos, Los Canarios y Banco Provincial igualaron 0 a 0 en un cotejo muy parejo pero deslucido.

En Sauce Viejo, la Vecinal Gálvez mantuvo el invicto y consiguió tres puntos claves frente al duro elenco de Don Salvador. En el estadio Facundo Gelabert, el local superó al cuadro de Adelina de Santo Tomé con goles de Franco Céspedes y Jonatan Echeverría. A la vera de la ruta provincial 1, El Cadi de Rincón igualó 1 a 1 con Atenas de Santo Tomé. El gol para el conjunto dirigido por Alejandro Escalante lo marcó Walter Vargas y para la escuadra griega Agustín Canelo.

Por su parte, en el barrio Adelina Centro de Santo Tomé, Los Piratitas igualó 1 a 1 con Deportivo Agua. Para el local el gol lo hizo Abel Díaz y para la visita Luciano González. En la tradicional calle Demetrio Gómez, Defensores de Alto Verde superó a Defensores de Peñaloza por 1 a 0 con gol de Lucas Martínez. Además, Atlético Arroyo Leyes igualó 1 a 1 Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines. Para el conjunto dirigido por Diego Aguiar el gol lo hizo Jonatan Okseniuk, mientras que para los del departamento Garay, Norberto Vázquez.

-Posiciones: Santa Fe FC 19; Pucará 18; Belgrano de Coronda y Los Canarios 16; San Cristóbal y Banco Provincial 15; Vecinal Gálvez 14; El Cadi de Rincón 13, Nuevo Horizonte 11, Defensores de Alto Verde 10, Atenas y Los Juveniles 8; El Pozo 7; Don Salvador, Deportivo Agua y Loyola 5; Los Piratitas 4; Floresta 2, Atlético Arroyo Leyes 1 y Defensores de Peñaloza 0.

-Próxima fecha: El Cadi con Los Canarios, Atenas con Vecinal Gálvez, Don Salvador con Santa Fe FC, El Pozo con San Cristóbal, Nuevo Horizonte con Pucará, Loyola con Belgrano, Floresta con Defensores de Alto Verde, Defensores de Peñaloza con Los Piratitas, Deportivo Agua con Atlético Arroyo Leyes, Los Juveniles con Banco Provincial.