Por la crisis económica, más alumnos dejan escuelas privadas y pasan a públicas

Desde colegios privados aseguran que aumentaron los pedidos de pase por las dificultades para afrontar las cuotas

La crisis económica comenzó a sentirse con fuerza en las escuelas de gestión privada de la provincia de Santa Fe . Aunque no existen estadísticas oficiales del Ministerio de Educación sobre el movimiento de estudiantes entre colegios privados y públicos, directivos y representantes del sector aseguran que cada vez más familias solicitan pases hacia establecimientos estatales debido a las dificultades para afrontar las cuotas.

“Generalmente los padres esperan, porque la decisión de cambiar a sus hijos de colegio no es fácil. Es lo último que se recorta cuando los ingresos no alcanzan”, explicaron desde el sector educativo privado. Sin embargo, reconocen que “lamentablemente, es lo que estamos viendo ahora”.

Desde la Federación Santafesina de Instituciones de Educación Privadas (Fesaiep), entidad que nuclea a unas 210 escuelas privadas de la provincia, señalaron que primero se detectó una “migración interna” dentro del propio sistema privado, con familias que buscaban colegios con cuotas más accesibles. Pero desde marzo comenzó a observarse un incremento en los pedidos de pase hacia escuelas públicas.

“El último año calculamos que un 10% de los alumnos migró desde escuelas privadas hacia la órbita estatal”, afirmó Alejandro Saba, presidente de la entidad. No obstante, aclaró que no se trata de “un éxodo masivo”, aunque advirtió que, de profundizarse esta tendencia, el sistema público podría enfrentar problemas de infraestructura y falta de vacantes.

Santa Fe, entre las provincias con más alumnos en escuelas privadas

Según datos de la ONG Argentinos por la Educación, el 29% de los estudiantes santafesinos asiste a establecimientos privados, ubicando a Santa Fe entre las jurisdicciones con mayor presencia de este sector, detrás de Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires y Córdoba.

En tanto, un informe de la Asociación de Instituciones Privadas de Argentina (Aiepa) indicó que más de 3,2 millones de alumnos cursan actualmente en escuelas privadas en todo el país y que el 70% de esa matrícula se concentra en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA.

Cuotas, becas y atrasos: el impacto de la crisis

Las cuotas de las escuelas privadas santafesinas están reguladas según el nivel de aporte estatal que recibe cada institución. El último incremento autorizado fue en marzo y estableció aranceles que van desde los $77 mil hasta más de $347 mil mensuales, dependiendo del porcentaje de subsidio.

Desde Fesaiep remarcaron que el aporte estatal es fundamental para sostener el sistema. “Sin subsidios, las cuotas no podrían bajar del millón de pesos y el 80% de los colegios no podría subsistir”, sostuvo Saba.

Aun así, las instituciones reconocen que las familias atraviesan serias dificultades económicas. “Hay padres que antes pagaban al día y ahora se atrasan uno o dos meses”, describieron.

Frente a ese escenario, muchas escuelas comenzaron a implementar distintas estrategias para evitar la deserción: becas, planes de pago flexibles, descuentos y hasta rifas o actividades solidarias para cubrir gastos corrientes.

“Antes organizábamos eventos para construir un aula o mejorar infraestructura. Ahora los hacemos para poder afrontar las obligaciones del mes”, señalaron desde una institución privada.

El cambio de escuela, una decisión difícil

Desde el sector educativo coinciden en que el pase a una escuela pública suele ser la última alternativa para las familias. “Los padres eligen un colegio por su proyecto educativo y para los chicos el cambio también es duro, porque dejan a sus compañeros y docentes”, explicaron.

Por eso, aseguran que muchas instituciones intentan adaptarse a la realidad de cada familia. “Hoy hay colegios que manejan dos, tres o hasta cuatro tipos de cuotas diferentes según la situación económica de cada hogar”, remarcaron.

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