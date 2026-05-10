Socavón en República de Siria: ASSA negó responsabilidad y vecinos alertan por caños de gas expuestos

La empresa sostuvo que el hundimiento no está vinculado a sus instalaciones. El pozo supera los tres metros y generó alarma entre los vecinos por el riesgo en la zona

Aguas Santafesinas SA ( ASSA ) emitió un comunicado oficial sobre el socavón registrado a mediados de abril en una vereda de República de Siria al 4400 , en la ciudad de Santa Fe , y afirmó que no existe relación entre el hundimiento y las instalaciones sanitarias de la empresa.

Según detalló la prestataria, tras tomar conocimiento del episodio se realizaron inspecciones inmediatas y verificaciones posteriores en el sector afectado. A partir de esas intervenciones, ASSA concluyó que “no puede establecerse ninguna vinculación” entre el desmoronamiento y la red de servicios que opera.

La información fue remitida al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) en respuesta a un requerimiento formal, junto a un informe cronológico de las tareas efectuadas desde que ocurrió el hecho.

El episodio se produjo durante una jornada de intensas lluvias y provocó el colapso de la vereda frente a una vivienda. Sin embargo, vecinos de la zona sostienen una versión diferente: aseguran que días antes del hundimiento se había detectado una pérdida de agua potable en el sector, situación que —afirman— pudo haber contribuido al deterioro del terreno.

Además, indicaron que realizaron distintos reclamos ante organismos oficiales y remarcaron que, aunque el caño fue reparado días después, todavía no hubo una solución integral vinculada al sistema de desagüe pluvial ni a la estabilidad del suelo.

Desde ASSA señalaron que la reparación de la conexión domiciliaria de agua se concretó aproximadamente una semana después del hundimiento y aclararon que esa intervención ya se encontraba programada con anterioridad.

Un pozo de más de tres metros y cañerías de gas expuestas

Mientras continúa el cruce de versiones, la situación genera creciente preocupación entre los habitantes del barrio. Actualmente, el socavón supera los tres metros de largo y tiene más de un metro y medio de profundidad, dimensiones que incrementan el peligro en la zona.

El hundimiento dejó además al descubierto cañerías troncales de gas, lo que representa un riesgo adicional para vecinos y peatones que circulan por el sector.

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