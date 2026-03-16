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Irán confirma su participación en el Mundial pese a tensiones diplomáticas con Estados Unidos

La selección iraní mantendrá su presencia en el Mundial, ignorando las advertencias sobre seguridad emitidas por el gobierno estadounidense.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 17:25hs
Irán confirma su participación en el Mundial pese a tensiones diplomáticas con Estados Unidos

Irán confirma su participación en el Mundial pese a tensiones diplomáticas con Estados Unidos

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y las autoridades iraníes ratificaron que la selección nacional competirá en el próximo Mundial, programado desde junio en Estados Unidos, México y Canadá, pese a los recientes comentarios de Donald Trump sobre posibles riesgos para los jugadores. La decisión reafirma la intención del equipo de ser parte de la máxima cita del fútbol mundial.

Respaldo oficial de la AFC

El secretario general de la AFC, Windsor John, aseguró desde Kuala Lumpur que no existe comunicación oficial que indique la exclusión de Irán. “Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar”, afirmó durante una conferencia de prensa, según reportó la Agencia Noticias Argentinas. Además, destacó que la federación iraní ya comunicó formalmente su voluntad de participar, “más allá del clima político y militar que atraviesa la región”.

La polémica con Trump

El debate surgió luego de que Donald Trump señalara en redes sociales que la presencia iraní sería “bienvenida”, pero a la vez insinuó que podría implicar riesgos para la seguridad de los futbolistas. Las declaraciones generaron una inmediata respuesta desde Teherán. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, recordó que corresponde a la FIFA garantizar la seguridad de los jugadores y aseguró que el torneo es competencia del organismo internacional: “Si se emiten advertencias al más alto nivel sobre la seguridad de los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad para garantizar un evento deportivo de esta magnitud”, sostuvo. Por su parte, la selección iraní utilizó sus redes sociales para enfatizar que mantiene la intención de competir y subrayó que nadie puede excluirlos del Mundial, confirmando su participación pese a la tensión diplomática.

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Calendario de la fase de grupos

Irán disputará sus tres partidos de la fase inicial en territorio estadounidense: el 16 de junio frente a Nueva Zelanda y el 21 ante Bélgica, ambos en Inglewood, California, y cerrará la primera ronda el 27 de junio contra Egipto en Seattle. El equipo buscará imponer su estilo de juego característico, basado en presión alta, transiciones rápidas y orden defensivo compacto, en un grupo que combina experiencia europea y potencia africana.

Mundial Irán Estados Unidos Donald Trump México
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