Mauritania, el rival elegido para el último ensayo de Argentina

La Albiceleste se despedirá del país ante un seleccionado africano poco habitual. El duelo en La Bombonera servirá como ajuste final antes del Mundial 2026.

La Selección argentina ya definió su último compromiso previo a la Copa del Mundo: será ante Mauritania , el 27 de marzo en La Bombonera . Lionel Scaloni utilizará el amistoso como banco de pruebas , buscando ajustar mecanismos, calibrar cargas y afinar la sincronización colectiva antes del viaje mundialista.

La elección de Mauritania generó sorpresa por tratarse de un seleccionado fuera del radar sudamericano y europeo . Ubicado en el noroeste de África, el país presenta condiciones geográficas particulares, con gran parte de su territorio dominado por el desierto del Sahara, lo que influye incluso en su desarrollo deportivo y logístico .

En términos futbolísticos, el equipo dirigido por Aritz López Garai ocupa el puesto 115 del ranking FIFA y carece de antecedentes en Copas del Mundo. Su recorrido internacional ha sido limitado, con escasa incidencia en la Copa Africana de Naciones y un rendimiento discreto en las últimas Eliminatorias.

Un partido para ajustar detalles finos

Para el cuerpo técnico argentino, el encuentro representa una oportunidad para trabajar sobre aspectos puntuales del juego. La idea será consolidar automatismos en salida limpia, mejorar la ocupación de espacios entre líneas y sostener la presión alta coordinada, pilares del modelo Scaloni.

Además, el amistoso permitirá evaluar variantes en el frente de ataque, donde la movilidad, la rotación de posiciones y la eficacia en el último tercio serán determinantes para llegar con ritmo competitivo al Mundial.

Contexto y cierre de la preparación

El cruce ante Mauritania surgió como alternativa luego de que no prosperara el amistoso frente a Guatemala por restricciones reglamentarias. En ese escenario, la AFA optó por un rival que permita sostener la planificación y garantizar minutos de competencia.

El partido, programado para las 20:15 en cancha de Boca, marcará la despedida oficial ante el público argentino, en un clima de expectativa donde el equipo buscará llegar con funcionamiento aceitado, intensidad y confianza a la máxima cita del fútbol mundial.