AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aclaró que solo hubo un pedido de documentación en el marco de una causa judicial.

La Asociación del Fútbol Argentino desmintió versiones sobre allanamientos en sus sedes y aseguró que “no se llevó a cabo ningún operativo de ese tipo” . Explicó que se trató de una requisitoria de documentación , en un contexto legal en curso, y remarcó la normalidad operativa en sus instalaciones .

A través de un comunicado, la AFA precisó que el procedimiento mencionado corresponde a una solicitud formal de documentación , vinculada a una investigación que analiza operaciones entre la entidad y una empresa privada. Según trascendió, la causa está a cargo del juez federal Adrián González Charvay. En ese marco, la intervención de fuerzas de seguridad se habría limitado a gestiones administrativas y recolección de información , sin afectar el funcionamiento habitual en las sedes de Viamonte y Ezeiza.

Desde la conducción del fútbol argentino enfatizaron la necesidad de evitar interpretaciones erróneas. “Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información”, expresaron, en referencia a versiones que hablaban de allanamientos. El mensaje apunta a ordenar la narrativa pública en torno a un tema sensible, donde la precisión informativa resulta clave para no generar ruido institucional ni afectar la imagen del organismo.

Impacto institucional y continuidad operativa

Más allá del episodio, la AFA buscó transmitir tranquilidad respecto a su actividad diaria. El comunicado subraya que el flujo de ingreso y egreso de personal y visitantes se mantiene con normalidad, sin alteraciones en la agenda administrativa ni deportiva.

En un escenario donde lo institucional también forma parte del ecosistema del fútbol, la entidad intenta sostener estabilidad y transparencia, diferenciando claramente entre un procedimiento judicial en curso y versiones que amplifican su alcance real.