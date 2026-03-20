Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

El presidente de AFA destacó el gesto de Boca para el amistoso ante Mauritania y, sin nombrarlo, deslizó una indirecta hacia River en medio de tensiones dirigenciales.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia , valoró la cesión de La Bombonera para el amistoso de la Selección argentina y apuntó, de manera implícita, a Juan Román Riquelme como articulador clave. El gesto institucional también funcionó como señal política en un escenario de tensión con River Plate .

A través de sus redes, Tapia agradeció públicamente a Riquelme por “poner a disposición” el estadio de Boca para el duelo ante Mauritania. El mensaje excede lo logístico: en clave dirigencial, refuerza alianzas y marca posicionamientos dentro del mapa de poder del fútbol argentino.

La elección del escenario no es menor. La Bombonera ofrecerá un contexto de alta intensidad ambiental, ideal para la despedida del equipo antes del Mundial, pero también instala a Boca como actor central en la organización de eventos AFA.

La indirecta a River y el trasfondo institucional

Sin mencionarlo, el posteo del presidente de AFA se leyó como una respuesta a la postura reciente de River, que comunicó su decisión de no participar en reuniones dirigenciales. Históricamente, el club de Núñez había sido sede frecuente de la Selección en el Monumental, por lo que el cambio de escenario también refleja un reacomodamiento político.

En este contexto, la logística del amistoso aparece atravesada por una disputa de influencia institucional, donde cada gesto público adquiere valor estratégico.

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Fútbol, gestión y escenario competitivo

Más allá de la coyuntura, el partido ante Mauritania servirá como último test competitivo para el equipo de Lionel Scaloni. En un estadio que potencia la presión ambiental y el ritmo de juego, la Selección buscará afinar automatismos, sostener la intensidad y ajustar detalles en fase ofensiva y defensiva.

Así, entre decisiones organizativas y lecturas políticas, el fútbol vuelve a cruzarse con la gestión, en una previa que combina competencia, identidad y poder dentro del ecosistema del deporte argentino.