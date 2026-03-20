Uno Santa Fe | Ovación | Claudio Chiqui Tapia

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

El presidente de AFA destacó el gesto de Boca para el amistoso ante Mauritania y, sin nombrarlo, deslizó una indirecta hacia River en medio de tensiones dirigenciales.

Ovación

Por Ovación

20 de marzo 2026 · 19:19hs
Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, valoró la cesión de La Bombonera para el amistoso de la Selección argentina y apuntó, de manera implícita, a Juan Román Riquelme como articulador clave. El gesto institucional también funcionó como señal política en un escenario de tensión con River Plate.

Un guiño con lectura política

A través de sus redes, Tapia agradeció públicamente a Riquelme por “poner a disposición” el estadio de Boca para el duelo ante Mauritania. El mensaje excede lo logístico: en clave dirigencial, refuerza alianzas y marca posicionamientos dentro del mapa de poder del fútbol argentino.

La elección del escenario no es menor. La Bombonera ofrecerá un contexto de alta intensidad ambiental, ideal para la despedida del equipo antes del Mundial, pero también instala a Boca como actor central en la organización de eventos AFA.

La indirecta a River y el trasfondo institucional

Sin mencionarlo, el posteo del presidente de AFA se leyó como una respuesta a la postura reciente de River, que comunicó su decisión de no participar en reuniones dirigenciales. Históricamente, el club de Núñez había sido sede frecuente de la Selección en el Monumental, por lo que el cambio de escenario también refleja un reacomodamiento político.

En este contexto, la logística del amistoso aparece atravesada por una disputa de influencia institucional, donde cada gesto público adquiere valor estratégico.

LEER MÁS: Scaloni y Mauritania: el antecedente que marcó su inicio como DT

Fútbol, gestión y escenario competitivo

Más allá de la coyuntura, el partido ante Mauritania servirá como último test competitivo para el equipo de Lionel Scaloni. En un estadio que potencia la presión ambiental y el ritmo de juego, la Selección buscará afinar automatismos, sostener la intensidad y ajustar detalles en fase ofensiva y defensiva.

Así, entre decisiones organizativas y lecturas políticas, el fútbol vuelve a cruzarse con la gestión, en una previa que combina competencia, identidad y poder dentro del ecosistema del deporte argentino.

Claudio Chiqui Tapia Juan Román Riquelme La Bombonera River Boca
Noticias relacionadas
san lorenzo suma cinco inhibiciones de fifa y complica su mercado de pases

San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

afa nego allanamientos y pidio cautela en la difusion de informacion

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

scaloni y mauritania: el antecedente que marco su inicio como dt

Scaloni y Mauritania: el antecedente que marcó su inicio como DT

mauritania, el rival elegido para el ultimo ensayo de argentina

Mauritania, el rival elegido para el último ensayo de Argentina

Lo último

San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Último Momento
San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Scaloni y Mauritania: el antecedente que marcó su inicio como DT

Scaloni y Mauritania: el antecedente que marcó su inicio como DT

Mauritania, el rival elegido para el último ensayo de Argentina

Mauritania, el rival elegido para el último ensayo de Argentina

Ovación
Rosso puso en contexto el atraso salarial en Unión y negó una amenaza del plantel

Rosso puso en contexto el atraso salarial en Unión y negó una amenaza del plantel

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

AFA negó allanamientos y pidió cautela en la difusión de información

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Tapia agradeció a Riquelme por La Bombonera y dejó un mensaje a River

Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Mauritania, el rival elegido para el último ensayo de Argentina

Mauritania, el rival elegido para el último ensayo de Argentina

Policiales
Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García