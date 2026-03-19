Natalia Perez, presenta “SEGUIR” su nuevo trabajo discográfico

Será el sábado 21 de marzo a las 21en el Solar de las Artes. La velada contará además con la participación de los artistas de la danza Cintia Klucz y Fernando 'Choco' Martínez

La presentación en vivo del álbum “Seguir” se realizará el sábado 21 de marzo a las 21 horas en El Solar de las Artes , ubicado en 9 de Julio 2955, ciudad de Santa Fe.

En esta ocasión, Natalia Pérez compartirá el escenario junto a los músicos que forman parte del proyecto , en un encuentro especialmente pensado para presentar en vivo las canciones del nuevo trabajo discográfico.

La velada contará además con la participación de los artistas de la danza Cintia Klucz y Fernando 'Choco' Martínez, quienes se sumarán como invitados especiales aportando su mirada coreográfica a algunas de las obras del repertorio.

Natalia Pérez es una cantora argentina nacida en Helvecia, Santa Fe, que comenzó su camino en la música siendo muy pequeña y desde entonces ha transitado innumerables escenarios ligados a la música de raíz folklórica.

Con el lanzamiento de su nuevo álbum SEGUIR, reafirma un recorrido artístico sostenido en el tiempo y profundamente vinculado a la poesía y la canción desde un decir latinoamericano comprometido socialmente.

El disco reúne ocho obras de compositores y compositoras que el grupo considera fundamentales por su decir popular, elegidas por su potencia poética y por su vigencia cultural.

Cada interpretación propone un acercamiento permanente entre memoria y presente, consolidando una identidad interpretativa basada en la sensibilidad, la palabra y el encuentro con el público.

Temas que integran el disco:

1- Cuando muere el angelito (Letra: Marcelo Ferreyra – Música: Eugenio Inchausti)

2- Zamba del cercador (Ramón Navarro)

3- Ña Lucía (Letra: Inés Bayala – Música: Nicolás “Colacho” Brizuela)

4- Seguir (León Cuyé)

5- El cielo del albañil (Letra: Teresa Parodi – Música: Antonio Tarragó Ros)

6- La plumita (Arsenio Aguirre)

7- Hacia tu adiós (Letra: Abel Figueroa – Música: Waldo Belloso)

8- Mapa de luz (Lucas Heredia)

El disco fue concebido y trabajado colectivamente, priorizando la escucha, el diálogo entre los instrumentos y el respeto por cada canción, durante 2024 y 2025.

Acompañad por talentosos músicos Sergio Chiconi en Guitarra y arreglos, Norberto “Nene” Sequeira en Guitarra y Pablo Minen en Percusión

Trayectoria:

En 1998 formó “Natalia Pérez Grupo”, junto a su padre Mariano Pérez y Norberto "Nene" Sequeira, con quienes editó dos discos: “Como allá en mi pueblo” (2003) y “Más allá y más aquí” (2007).

Con esta agrupación en el 2000 forman parte de la Peña Cultural “El Puente” con quienes en Enero de ese año, presentan “La Peña de Santa Fe en Cosquín”, siendo la misma muy importante como espacio de música alternativa dentro de ese contexto.

Entre 2009 y 2010, graba " Litoral, mi pago", trabajo discográfico pensado por Horacio Castillo y que luego terminara junto a “Cacho” Bernal, “Pico” Núñez y Norberto "Nene" Sequeira.

Desde 2011, pero con otra formación, continuó interpretando el repertorio del Litoral.

A partir de 2014 conforma Natalia Pérez y Cántaro, en donde interpretaría el repertorio popular latinoamericano junto a “Pancho” Torres en guitarra y Maximiliano Maglianese en percusión.

En 2020 formó parte del espectáculo “Las damas del río”, junto a Patricia Gómez, Analuz Blanco y Gicela Méndez Ribeiro, presentándose en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, Festival del Chamamé en Federación.

Desde 2019 al 2022 conforma el dúo Natalia Pérez-Pancho Torres con quien edita su trabajo discográfico “Como una ofrenda” bajo “Acqua Records”.

A principios de 2023 rearma la agrupación con Mariano Pérez y “Nene” Sequeira, participando de distintos recitales de espacios culturales de Santa Fe que conmemoraban en este año su aniversario 25.

En mayo de 2023, junto a las cantantes santafecinas Brenda Bock y Andrea Eletti, presentan el espectáculo “Todavía Cantamos. 40 años de vida en Democracia”, con el que recorren varias lugares de la provincia de Santa Fe.

Participó de diferentes convocatorias, entre las que se destacan los festivales de Regio Calabria y Agrigento, Italia, donde representó a nuestro país junto al Ballet Argentino Tango Folk (2001);

Su participación junto a la Delegación Oficial Santafecina en el Festival de Cosquín (2009) y en otras actividades representando a su provincia, así como también, de manera permanente, en diversas actividades relacionadas a los derechos humanos.

En diciembre del 2025, gana en la Sede de Cosquín de Santo Tomé en el Rubro Solista Vocal. En Enero del 2026, llega a la final del Pre-Cosquín.

Continua siendo convocada por diferentes artistas como solista invitada, interpretando distintos géneros folklóricos junto a: Javier Colli, Eduardo “Negro” Sosa, Martín Sosa, Cuarteto Karé, Viviana Taberna, Itatí Barrionuevo, Brenda Bock, Andrea Eletti, entre otros/as.

Natalia, además de música, es docente y tiene una activa participación en la defensa de los derechos humanos y de la docencia en su región.

Lo que se destaca en el repertorio que la cantora elige para interpretar, son aquellas canciones fundamentales del cancionero popular latinoamericano. Canciones que, a través de una variedad de ritmos junto a una expresión poética plasmada en una ilimitada diversidad de historias, personajes y paisajes, pintan con su corazón y sensibilidad, un continente envuelto en convulsiones sociales permanentes, lleno de tradiciones, mestizaje y diversas culturas que originan en él, una riqueza única.

En la Actualidad conforma su agrupación junto a Sergio Chiconi (guitarra y arreglos), Norberto “Nene” Sequeira (guitarra) y Pablo Minen (percusión), desde donde continúa su interpretación de música popular latinoamericana.