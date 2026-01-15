Bersuit se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 22 de marzo a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

Bersuit regresa a Santa Fe en el marco de la gira que celebra los 25 años de su quinto álbum, Hijos del Culo . Será en Tribus Club de Arte el domingo 22 de marzo desde las 21. Para dar inicio a los festejos, la banda reversionó la portada del disco con la protagonista original. Bajo la producción de Gustavo Santaolalla. Hijos del Culo consiguió el galardón de doble platino y reunió himnos de la música argentina como Desconexión Sideral, Toco y me voy, Negra murguera, La bolsa y El viejo de arriba, entre otros.

Lanzado en el año 2000 los consolidó como una de las bandas más potentes del momento. El álbum ofrece quince canciones que mezclan rock, cumbia, murga, chacarera y electrónica, y que marcaron una generación.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187