"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

“Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios”, se presentará en HUB el sábado 21 de marzo a las 18. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

12 de febrero 2026 · 12:42hs
La obra combina música, baile, acción y fantasía, y está especialmente pensada para el público infantil y familiar. Con una puesta en escena colorida y dinámica, el espectáculo invita a niñas, niños y adultos a sumergirse en una historia protagonizada por valientes cazadoras que enfrentan distintos desafíos al ritmo de impactantes coreografías.

"Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" es un espectáculo musical y teatral de origen argentino que fusiona la estética del K-pop, baile y acción. La obra sigue a un grupo femenino que, además de ser estrellas pop, protegen a sus fans de los "Saya Boys", un grupo de demonios disfrazados que buscan conquistar a la humanidad.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

