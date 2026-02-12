"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia “Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios”, se presentará en HUB el sábado 21 de marzo a las 18. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos). 12 de febrero 2026 · 12:42hs

gentileza "Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

La obra combina música, baile, acción y fantasía, y está especialmente pensada para el público infantil y familiar. Con una puesta en escena colorida y dinámica, el espectáculo invita a niñas, niños y adultos a sumergirse en una historia protagonizada por valientes cazadoras que enfrentan distintos desafíos al ritmo de impactantes coreografías.

"Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" es un espectáculo musical y teatral de origen argentino que fusiona la estética del K-pop, baile y acción. La obra sigue a un grupo femenino que, además de ser estrellas pop, protegen a sus fans de los "Saya Boys", un grupo de demonios disfrazados que buscan conquistar a la humanidad.

