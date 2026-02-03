Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello se presentará en HUB el viernes 20 de marzo a las 21 hs. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

3 de febrero 2026 · 00:45hs
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

El cantante argentino con proyección internacional se presentará en HUB el viernes 20 de marzo a las 21 hs, con un espectáculo cargado de clásicos inolvidables.

Martín Masiello, reconocido cantante argentino con una destacada trayectoria internacional, llega a Santa Fe el 20 de marzo para reencontrarse con su público en un concierto único e inolvidable. La cita será a las 21 hs en HUB (25 de Mayo 3428) Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketway.

Desde la grandeza de la música clásica, el romanticismo de los boleros y la pasión de los tangos, hasta canciones inmortales del repertorio internacional como las de Frank Sinatra y Elvis Presley, el espectáculo combina elegancia, emoción y una interpretación profundamente personal.

Nacido artísticamente en el Teatro Colón de Mar del Plata, Masiello comenzó su camino musical desde muy temprana edad, acompañado por su abuelo, el barítono marplatense Marcelo Appugliese, interpretando romanzas de zarzuela con tan solo 12 años. A los 21 inició su carrera internacional, recorriendo escenarios de Norteamérica, Europa, Oceanía y Asia, donde actualmente desarrolla gran parte de su actividad artística, incluyendo presentaciones en Japón, haciendo shows con un repertorio muy variado, pero siempre recordando sus raíces, interpretando tangos, música española y canzonettas napolitanas. CRESCENDO - MARTIN MASIELLOPor acreditaciones, consultas y coordinación de entrevistas, responder este correo o comunicarse al 343 4548420. A fines organizativos, se informa que la fecha límite para pedir acreditaciones es de 72 HORAS ANTES DE CADA SHOW Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | Av Almafuerte 774 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe HUB
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

