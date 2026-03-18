Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

La víctima fue un hombre de 39 años quien fue trasladado al hospital Cullen y permanece en estado reservado.

Este martes, antes de la medianoche, ingresó al hospital Cullen un hombre con un impacto de bala en la parte posterior de la cabeza y orificio de salida en el rostro . La víctima fue identificada como Fabián Rojas, de 39 años .

El herido fue asistido en la vía pública por un médico del SIES 107 , en las populosas calles de barrio Villa del Parque . En el lugar trabajaron oficiales de Orden Público , de Cuerpos y de la Policía de Acción Táctica (PAT) en la investigación del suceso.

Denuncia

Los vecinos de barrio Villa del Parque, que viven en inmediaciones de calle Centenera al 4100, escucharon detonaciones de armas de fuego y luego vieron a un hombre tendido en la calle con la cabeza ensangrentada. Inmediatamente, denunciaron el hecho a los operadores de la central de emergencias 911.

Al lugar llegaron oficiales de la Comisaría 6°, del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT), quienes preservaron la escena. En simultáneo, un médico del SIES 107 asistió al herido, que luego fue trasladado de urgencia en una ambulancia con sirenas y balizas encendidas.

Los policías intentaron identificar testigos entre los vecinos de la zona y también relevaron la posible existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas.

Estabilizado

Efectivos del Destacamento N° 11 identificaron a la víctima como Fabián Rojas (39). Fue asistido por médicos de Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico.

Los profesionales constataron que el disparo ingresó en la zona baja del cuello y, en su trayectoria, salió por el pómulo izquierdo del rostro. El paciente fue estabilizado con miras a una intervención quirúrgica y su estado de salud es reservado.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre el ataque armado, el operativo policial y el traslado del herido fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Posteriormente, se dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la identificación de testigos, la verificación de cámaras de seguridad en la zona y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Las tareas periciales fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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