Uno Santa Fe | Santa Fe | allanamiento

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

La ley Olimpia protege a las mujeres de la violencia digital en el marco de la violencia de género. Policías de Orden Público y de Cuerpos allanaron una vivienda, aprehendieron a un hombre que luego fue identificado y puesto en libertad por orden judicial. Tiene prohibido acercarse a una mujer a menos de 500 metros por 72 horas.

Juan Trento

Por Juan Trento

11 de marzo 2026 · 17:47hs
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Esta mañana, antes de las 8, oficiales de Orden Público y de Cuerpos ejecutaron un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de la esquina de avenida Peñaloza al 5600 y calle Derqui, donde aprehendieron a un hombre investigado por la difusión de imágenes de mujeres en la intimidad o con connotación sexual. Además, secuestraron soportes electrónicos de almacenamiento de imágenes.

Se trata de R. E. A., de 46 años, quien fue identificado y quedó en estado de libertad. No obstante, fue notificado de una medida judicial que le prohíbe aproximarse a una mujer —también identificada— a menos de 500 metros y por el plazo de 72 horas.

da461a00-1435-47ef-b572-70828919e576
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Allanamiento, aprehensión y secuestro

Los oficiales especialistas del Cuerpo Guardia de Infantería fueron los responsables de la irrupción en el inmueble y del aseguramiento del perímetro de seguridad, mientras que efectivos de la Comisaría 6° aprehendieron al principal investigado.

Durante la requisa realizada en el interior de la vivienda secuestraron un pendrive, un adaptador de puerto y tres teléfonos celulares: dos de marca Samsung y uno Motorola.

Identificado

Tras la consulta con la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, doctora Parodi, se dispuso que el hombre continúe en estado de libertad, sea debidamente identificado y quede notificado de la prohibición de acercamiento a la mujer a menos de 500 metros por un plazo de 72 horas, en el marco de la denominada Ley Olimpia.

Ley Olimpia

Se trata de la ley nacional 27.736, sancionada en octubre de 2023, que incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género. La norma protege la dignidad, reputación e identidad de las mujeres en espacios digitales, sancionando la difusión no consentida de contenido íntimo y permitiendo la eliminación rápida de material perjudicial.

La violencia digital comprende toda acción u omisión, tanto en el ámbito público como privado —analógico o virtual— basada en relaciones de poder que afecte la vida, la integridad física, psicológica, económica o patrimonial de las mujeres.

Entre las conductas sancionadas se incluyen la obtención, reproducción y difusión de material íntimo o de desnudez sin consentimiento, discursos de odio, acoso, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual.

La norma surgió a partir del impulso de Olimpia Coral Melo, quien denunció la difusión no consentida de un video íntimo en un caso ocurrido en México que luego tuvo repercusión internacional.

allanamiento aprehendieron hombre
Noticias relacionadas
Barrio en alerta: los pitbulls que siembran el terror en la esquina de Alvear y Azcuénaga. Foto ilustración del ataque (archivo UNO Santa Fe).

Dos pitbulls mataron a un caniche y los vecinos denuncian ataques sistemáticos: "¿Esperan que ataquen a un niño?"

Odontólogos suspenden la atención a afiliados de Pami por falta de pagos

Odontólogos suspenden la atención a afiliados de Pami por falta de pagos

El aeropuerto de Rosario tendrá un vuelo chárter para viajar al Gran Premio de Fórmula 1 en Brasil

El aeropuerto de Rosario tendrá un vuelo chárter para viajar al Gran Premio de Fórmula 1 en Brasil

El celular dentro de las aulas

Las escuelas primarias de Santa Fe no permitirán celulares ni en el aula ni en los recreos

Lo último

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Último Momento
Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Argentinos y Rosario Central no se sacaron diferencias en La Paternal

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

Gimnasia derrotó a Banfield y se afianza en zona de clasificación a los playoffs

De la tragedia a la esperanza: piden expropiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón para crear una escuela de oficios

De la tragedia a la esperanza: piden expropiar el predio donde mataron a Jeremías Monzón para crear una escuela de oficios

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción este miércoles

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción este miércoles

Ovación
Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

Se realizó el lanzamiento oficial de la Media Maratón 21k

Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

Santa Fe será sede del Campeonato de Natación República de infantiles

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Se reedita una tradicional prueba de aguas abiertas en Santa Fe

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Antes de visitar a Unión, Boca empató con San Lorenzo y se fue silbado de la Bombonera

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe