La ley Olimpia protege a las mujeres de la violencia digital en el marco de la violencia de género. Policías de Orden Público y de Cuerpos allanaron una vivienda, aprehendieron a un hombre que luego fue identificado y puesto en libertad por orden judicial. Tiene prohibido acercarse a una mujer a menos de 500 metros por 72 horas.

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Esta mañana, antes de las 8, oficiales de Orden Público y de Cuerpos ejecutaron un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de la esquina de avenida Peñaloza al 5600 y calle Derqui , donde aprehendieron a un hombre investigado por la difusión de imágenes de mujeres en la intimidad o con connotación sexual. Además, secuestraron soportes electrónicos de almacenamiento de imágenes.

Se trata de R. E. A., de 46 años , quien fue identificado y quedó en estado de libertad. No obstante, fue notificado de una medida judicial que le prohíbe aproximarse a una mujer —también identificada— a menos de 500 metros y por el plazo de 72 horas.

Allanamiento, aprehensión y secuestro

Los oficiales especialistas del Cuerpo Guardia de Infantería fueron los responsables de la irrupción en el inmueble y del aseguramiento del perímetro de seguridad, mientras que efectivos de la Comisaría 6° aprehendieron al principal investigado.

Durante la requisa realizada en el interior de la vivienda secuestraron un pendrive, un adaptador de puerto y tres teléfonos celulares: dos de marca Samsung y uno Motorola.

Identificado

Tras la consulta con la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, doctora Parodi, se dispuso que el hombre continúe en estado de libertad, sea debidamente identificado y quede notificado de la prohibición de acercamiento a la mujer a menos de 500 metros por un plazo de 72 horas, en el marco de la denominada Ley Olimpia.

Ley Olimpia

Se trata de la ley nacional 27.736, sancionada en octubre de 2023, que incorpora la violencia digital como una modalidad de violencia de género. La norma protege la dignidad, reputación e identidad de las mujeres en espacios digitales, sancionando la difusión no consentida de contenido íntimo y permitiendo la eliminación rápida de material perjudicial.

La violencia digital comprende toda acción u omisión, tanto en el ámbito público como privado —analógico o virtual— basada en relaciones de poder que afecte la vida, la integridad física, psicológica, económica o patrimonial de las mujeres.

Entre las conductas sancionadas se incluyen la obtención, reproducción y difusión de material íntimo o de desnudez sin consentimiento, discursos de odio, acoso, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual.

La norma surgió a partir del impulso de Olimpia Coral Melo, quien denunció la difusión no consentida de un video íntimo en un caso ocurrido en México que luego tuvo repercusión internacional.