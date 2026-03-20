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San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

Cinco nuevas sanciones por deudas le llegaron a San Lorenzo y agrava su situación institucional y económica.

Ovación

Por Ovación

20 de marzo 2026 · 19:37hs
San Lorenzo suma cinco inhibiciones de FIFA y complica su mercado de pases

San Lorenzo atraviesa un nuevo golpe institucional: la FIFA registró cinco nuevas inhibiciones que le impiden operar con normalidad en el mercado. Las sanciones responden a deudas pendientes, aunque aún no trascendieron los acreedores involucrados.

Un freno directo a la planificación deportiva

Las inhibiciones implican que el club no podrá inscribir refuerzos ni registrar contratos hasta saldar las obligaciones. Esto condiciona de manera directa la construcción del plantel, limitando variantes y afectando la profundidad del banco en un calendario exigente. Desde lo futbolístico, la restricción obliga a potenciar recursos internos y apostar por juveniles o futbolistas ya habilitados, reduciendo el margen de maniobra para corregir déficits en posiciones clave.

Un historial que se agrava

Con estas nuevas sanciones, San Lorenzo vuelve a quedar bajo el radar de FIFA en materia administrativa. El club ya había atravesado un ciclo con más de una decena de inhibiciones, por lo que la reiteración expone dificultades estructurales en la gestión económica. El sistema de “FIFA Registration Ban” refleja este escenario, donde cada incumplimiento impacta en la competitividad deportiva al limitar el acceso al mercado.

Consecuencias en el campo de juego

En términos tácticos, el cuerpo técnico deberá reconfigurar su planificación con los recursos disponibles. La falta de refuerzos puede derivar en ajustes de sistema, priorizando esquemas más conservadores o polifuncionales, donde los futbolistas cubran múltiples roles. Además, la imposibilidad de incorporar obliga a sostener una carga competitiva elevada sobre el plantel actual, aumentando el riesgo de lesiones y reduciendo la rotación.

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San Lorenzo FIFA mercado de pases campo de juego
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