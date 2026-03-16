An Espil y Secches se presentarán en HUB el domingo 22 de marzo. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches tocan juntas desde el 2024. A piano y voces, consolidaron un poderoso dúo en el que interpretan canciones propias así como también repertorio del maestro Charly Garcia . Se presentaron en diversos escenarios de Buenos Aires, como el teatro Caras y Caretas, Bebop y La Fábrica (Ex estudio de grabación de Charly Garcia, ahora sala de conciertos)

An Espil ha demostrado su versatilidad musical al explorar géneros como el soul, jazz, funk, trip hop y R&B, combinando su formación lírica clásica con una mezcla de estilos y personajes. Su estilo y personalidad la convirtieron en una figura destacada en la escena musical, tanto en solitario como en colaboraciones con otros artistas.

Además de lanzar el album "Laura Polines" en 2025, también realizó homenajes a varios discos de Radiohead, Amy Winehouse y los dos primeros álbumes de Coldplay, disponibles en vivo a piano & voz en todas las plataformas.

Sobre Secches

Comenzó a tocar el piano a los cuatro años y en 2015 editó su primer disco “Carte postale”. Fue ganadora de la Bienal De Arte Joven de Buenos Aires y ha teloneado a artistas de la talla de Caetano Veloso y Natalia Lafourcade.

Actualmente se encuentra produciendo su cuarto álbum solista, a la par de tocar como sesionista en diversos y eclécticos proyectos como Emilia Mernes, Feli Colina, Nico Sorín y Massacre.