Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

La PDI ejecutó allanamientos simultáneos en los barrios San José y Santa Rosa de Lima. Detuvieron a las dos investigadas, de 27 y 32 años, y secuestraron más de un centenar de dosis listas para la venta.

Tras una exhaustiva investigación previa sobre la venta barrial de drogas y microtráfico , los pesquisas antinarcóticos de la PDI, con el apoyo táctico del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), irrumpieron en dos viviendas de zonas críticas de la ciudad. El resultado fue la aprehensión de las dos principales sospechosas y el secuestro de material estupefaciente fraccionado.

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Los detalles de los operativos

El despliegue policial fue simultáneo para evitar alertas entre los puntos de venta:

Barrio Santa Rosa de Lima (Arenales al 2100): los efectivos ingresaron a una vivienda donde detuvieron a una mujer de 27 años. En el lugar se hallaron dosis de cocaína ya acondicionadas para el consumo, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares que serán peritados.

Barrio San José (Alberti al 3900): en este inmueble fue aprehendida la otra investigada, de 32 años. Aquí el secuestro fue mayor: más de 100 dosis de cocaína, trozos de ladrillos de marihuana, seis teléfonos celulares, dinero y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Ley de Microtráfico y marco legal

Informaron sobre los resultados de ambos allanamientos, las dos aprehensiones de las principales investigadas, como el secuestro de estupefacientes y otros elementos probatorios incriminantes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y éstos hicieron lo propio con el fiscal que lleva adelante las causas por venta barrial de drogas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó con relación a ambos mujeres que siguieran aprehendidas, que sean identificadas, y que se les forme causa como presuntas infractoras de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239.