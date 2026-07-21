Julián Álvarez: "Vamos a levantarnos, aprender y seguir"

El delantero albiceleste compartió en redes sociales un sentido mensaje hacia el pueblo argentino luego de la dura derrota por 1-0 en la final del Mundial 2026

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez compartió una emotiva publicación en redes sociales luego de la dura derrota del pasado domingo de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la “Araña”, quien no tuvo su mejor desempeño en la Copa del Mundo llevada a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, reflexionó a través de su cuenta oficial de Instagram que los argentinos “vamos a levantarnos, aprender y seguir”.

“Agradecimiento eterno a todos los argentinos por estar siempre: alentando, apoyando y creyendo hasta el final. Todos soñábamos con llevar la copa a casa, pero más allá del resultado, lo que vivimos y sentimos durante estos 50 días no lo vamos a olvidar nunca”, comenzó el pie de la publicación junto a un carrusel de imágenes suyas durante el encuentro frente a los españoles.

“Porque ganar es hermoso, pero representar esta bandera con entrega, compromiso y corazón es lo que nos define”, añadió el atacante de 26 años que busca su salida del conjunto colchonero rumbo al Barcelona, donde compartiría equipo con Lamine Yamal, Pedri y Dani Olmo, entre otros, rivales en la reciente final mundialista.

“Nosotros vamos a levantarnos, aprender y seguir. Porque pase lo que pase, somos así. No entendemos la vida de otra manera: siempre para adelante, luchando por nuestra bandera y soñando con dejar a la Argentina en lo más alto”, redactó.

Álvarez, oriundo de Calchín y determinante en la obtención del título de la “Albiceleste” en el Mundial de Qatar 2022, solamente se pudo despachar en esta cita con un solo golazo ante Suiza, que sirvió para que los comandados por Lionel Scaloni se adelantaran por 2-1 en el marcador y avanzaran a las semifinales.

“Orgullo y amor. ¡Aguante Argentina, siempre!”, concluyó el texto del posteo del surgido en River.