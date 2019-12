Julio Clement analizó el presente de Universitario de Santa Fe

ulio Clement es el actual presidente del Club Universitario de Santa Fe. El reportaje con UNO Santa Fe buscó inicialmente hablar sobre la entidad de barrio Las Delicias. Pero indefectiblemente, es uno de los refrentes del rugby local, y eso extendió la nota a otros aspectos.

Rocky, como lo concen muchos, fue el primer jugador santafesino que formó parte de Los Pumas en 1987. A diferencia de lo que sucede en la actualidad, llegar al seleccionado nacional, en aquella época, para los del interior era muy complicado, por eso el mérito es doble.

El ex integrante del concejo directivo de la UAR, habló de la actualdiad de su club, y sobre otros aspectos del rugby argentino. En el aspecto institucional indicó que "Uni está volviendo a lo que nos caracterizó en algún momento, trabajo y compromiso. Creo que nos relajamos en los últimos años, y estamos regresando a hacer lo que todos conocen. Mucha acción en lo deportivo, en lo institucional, compromiso para sumar gente, y sobre todo crecer".

"Si el año deportivo lo analizamos por el campeonato, creo que no fue bueno, pero si lo vemos como crecimiento del número de jugadores, de los entrenadores, y como competencia, creo que fue positivo" señaló en relación al aspecto deportivo de los Cuervos.

Puntualmente, en alusión al plantel superior, manifestó que "hubo altibajos producto de no tener un grupo consolidado, pero mejorando, se llegó a la última fecha con posibilidades de quedar arriba, y hubo una paridad. Los últimos cuatro equipos, Rowing, Uni, Estudiantes, y La Salle, terminaron el año en el mismo nivel".

En orden a las perspectivas para lo que viene sostuvo que "Universitario en los próximos dos ó tres años tiene que terminar consolidándose, creo que este sistema de juego para los equipos que están en los puestos nueve, diez, once y doce, es un buen torneo para hacerse fuerte y volver al primer nivel del certamen".

Rocky2.jpg UNO Santa Fe

Más sensaciones de un referente

"El Regional de este año me pareció un mal torneo, porque se mezclaba mucho, porque se jugaba mucho partidos por nada. Las dos primeras ruedas se jugaban por nada, pero sirvió para que los más chicos se consoliden. La última rueda mostró que un equipo como Uni de Rosario claramente marque la diferencia. Y después hubo un lote de cuatro que terminaron el mismo nivel más allá de los logros de cada uno", expresó sobre el formato del interuniones litoraleño que se jugó esta temporada.

En cuanto a los otros estamentos deportivos de Uni, consideró que "en juveniles estamos consolidados en cuanto a la cantidad de jugadores, y tratando de armar y capacitar a los staff. La clave en la actualidad es la capacitación de todos, pero fundamentalmente de los entrenadores, y los staff".

En cuanto al rugby en general de la región, sostuvo que "hace poco tiempo se comenzó a hablar que Córdoba, Rosario y Tucumán, van a jugar un torneo de selecciones que no avala la UAR pero que lo van a jugar igual. Creo que Santa Fe no se puede quedar afuera de eso, y debería estar. Sabemos que eso sería complicado para Santa Fe y para CRAI porque deberían aportar muchos jugadores. Hay que buscar la forma de ver de que todos aportemos algo. Pero no debe estar afuera, es como se jugaba el viejo torneo del Centro, que eran ocho equipos, y la USR siempre estuvo. Lo ideal sería que sea Litoral, pero no es lo que se está hablando".

"El tema rugby profesional, con esta nueva franquicia vas a tener cien jugadores; los 40 en Jaguares, sino estuviesen ahí estarían jugando en Europa. Esa elite sigue siendo igual. Este torneo sudamericano va a permitir que aquellos jugadores que se están yendo a España o Italia por dos pesos se pueden quedar a jugar en la zona por el mismo dinero. El rugby de clubes no se resiente por eso", señaló sobre lo que se viene en el rugby argentino y regional.

Rocky3.jpg UNO Santa Fe

Algunas apreciaciones

Los Pumas en el Mundial: "como hincha no entendí algunas designaciones, pero cuando fuiste al Mundial no te podés lamentar que no lo llevaste a Imhoff e Isa, porque una vez que diste la lista ya está. Creo que en el juego no fue lo que mostró Jaguares durante el año, y en materia de resultados, cumplió lo que tenía que ganar. Con Francia e Inglaterra está dentro de las posibilidades de ganarlo o perderlo. Los Pumas no me gustaron como jugaron".

Mayco Vivas en Los Pumas: "siempre viene bien para nuestro rugby tener un chico en Los Pumas. Lo malo es que no lo puedas aprovechar tanto, a diferencia de lo que pasaba antes, ya que ahora está todo el año en Jaguares. No me sorprendió porque sabía que cuando llegó Ledesma a Jaguares, fue a ver un par de prácticas, lo vió en el scrum y le gustó mucho. Cuando un entrenador ve un jugador y le gusta mucho, en un puesto en el que él estuvo cercano, le ve alguna cosa, pero le gustó ese y estuvo".

Jaguares: "Con la llegada de Quesada cambió la confianza. Porque él encontró que los jugadores confiaran en él, y en el sistema de juego. Porque si vamos al caso, son los mismos chicos que tuvo Ledesma, y Aspirina Pérez, y con él no podían ganar un partido. Con Quesada ganaron, y le encontró la vuelta, y los jugadores recuperaron la confianza".