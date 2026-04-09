Uno Santa Fe | Ovación | AFA

La AFA anunció una prueba piloto con público visitante en la Primera Nacional

La iniciativa se llevará a cabo en partidos puntuales del ascenso, donde volverán a convivir las dos parcialidades en las tribunas

9 de abril 2026 · 10:18hs
Dos partidos de la Primera Nacional se disputarán con público visitante.

Dos partidos de la Primera Nacional se disputarán con público visitante.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la implementación de una prueba piloto para el regreso del público visitante en el fútbol de ascenso, en una medida que busca avanzar hacia la normalización de la presencia de ambas hinchadas en los estadios.

Vuelven los visitantes en la Primera Nacional

La iniciativa se llevará a cabo en partidos puntuales de la Primera Nacional, donde volverán a convivir las dos parcialidades en las tribunas, algo que no ocurría de manera regular desde hace más de una década.

Los encuentros elegidos para esta experiencia serán Quilmes frente a Nueva Chicago y Colegiales contra Temperley, en el marco de la décima fecha del campeonato.

La medida se implementará con un fuerte operativo de seguridad y en coordinación con autoridades de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y analizar una posible extensión a otros partidos.

Desde la AFA destacaron que el éxito de la prueba dependerá del comportamiento de los hinchas y remarcaron la importancia de vivir los encuentros “como una fiesta del deporte”, en un mensaje dirigido a las cuatro parcialidades involucradas.

El regreso del público visitante representa un paso significativo dentro del fútbol argentino, que desde hace años busca recuperar una de sus características tradicionales, aunque bajo nuevas condiciones de seguridad y organización.

AFA Primera Nacional visitante
Noticias relacionadas
Rodrigo De Paul se desligó de las cuestiones políticas.

Explosivas declaraciones de De Paul en medio del escándalo en AFA: "No hacemos política"

claudio tapia, bajo la lupa judicial: debera pedir autorizacion para estar en argentina-zambia

Claudio Tapia, bajo la lupa judicial: deberá pedir autorización para estar en Argentina-Zambia

claudio tapia, procesado: ¿peligra su presencia en el mundial?

Claudio Tapia, procesado: ¿peligra su presencia en el Mundial?

procesaron a claudio tapia y pablo toviggino en la causa afa por aportes

Procesaron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por aportes

Lo último

Altos del Valle: dos jóvenes detenidos tras denuncias por disparos de arma de fuego

Altos del Valle: dos jóvenes detenidos tras denuncias por disparos de arma de fuego

Histórico: Por primera vez, tres árbitros argentinos dirigirán en el Mundial

Histórico: Por primera vez, tres árbitros argentinos dirigirán en el Mundial

Colón dispondrá de una variante para recibir a Racing de Córdoba

Colón dispondrá de una variante para recibir a Racing de Córdoba

Último Momento
Altos del Valle: dos jóvenes detenidos tras denuncias por disparos de arma de fuego

Altos del Valle: dos jóvenes detenidos tras denuncias por disparos de arma de fuego

Histórico: Por primera vez, tres árbitros argentinos dirigirán en el Mundial

Histórico: Por primera vez, tres árbitros argentinos dirigirán en el Mundial

Colón dispondrá de una variante para recibir a Racing de Córdoba

Colón dispondrá de una variante para recibir a Racing de Córdoba

GNC en Santa Fe: el precio roza los $1.000 y presiona a taxis y remises

GNC en Santa Fe: el precio roza los $1.000 y presiona a taxis y remises

Ataque en la escuela de San Cristóbal: imputaron a un segundo adolescente y se define si queda detenido

Ataque en la escuela de San Cristóbal: imputaron a un segundo adolescente y se define si queda detenido

Ovación
Nobleza y Ciclón Norte consiguieron festejar en el Polaca Burtovoy

Nobleza y Ciclón Norte consiguieron festejar en el Polaca Burtovoy

Se reanuda la acción en el XXVI° Torneo Regional del Litoral

Se reanuda la acción en el XXVI° Torneo Regional del Litoral

Interesantes duelos en la cuarta fecha del Torneo Dos Orillas

Interesantes duelos en la cuarta fecha del Torneo Dos Orillas

Unión perdió con Gimnasia y Esgrima, sumando su sexta caída al hilo

Unión perdió con Gimnasia y Esgrima, sumando su sexta caída al hilo

Histórico: Por primera vez, tres árbitros argentinos dirigirán en el Mundial

Histórico: Por primera vez, tres árbitros argentinos dirigirán en el Mundial

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe