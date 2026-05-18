Viví la magia. Espía lo imposible. Abrí “Peek”.
Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!
Sumergite en una experiencia única donde la curiosidad se transforma en asombro. Con una puesta imponente, música en vivo y una estética tan encantadora como sorprendente, Dejá que “Peek” despierte tus sentidos y te lleve a otro mundo.
18 de mayo 2026 · 00:27hs
¡Dirección Gral. Marcos “El Bicho” Gómez!
Gran Estreno: VIERNES 22 DE MAYO
UBICACIÓN: HIPER CHANGO MÁS - RN 168
Funciones:
JUEVES Y VIERNES - 20:00
SÁBADO - 17:00 Y 20:00
DOMINGO Y FERIADOS - 16:00 Y 19:00
ENTRADAS DESDE $20,000
COMPRA EN LA WEB WWW.CIRQUEXXI.COM Y EN BOLETERÍA DEL CIRCO.