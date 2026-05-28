Santa Fe cayó de local en Sauce Viejo en un amistoso de carácter internacional

El seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby perdió en cancha de Santa Fe Rugby frente a la Academia Selknam de Chile en el cierre de la gira que realizó por nuestro país

El seleccionado mayor de Santa Fe perdió ante Selknam de Chile por 36 a 12 en Sauce Viejo.

Pese a la poca difusión que se le brindó, y la nula concurrencia de público, el seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby jugó un partido amistoso de carácter internacional frente a la Academia Selknam de Chile en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo. Fue victoria de los chilenos por 36 a 12 sobre los santafesinos, que tuvo como parte de la delegación visitante al ex medio scrum formado en Universitario de Santa Fe, Nicolás Bruzzone.

El equipo chileno venció por 36-12 en su segundo amistoso internacional, completando una gira positiva que tuvo como foco ampliar la base de jugadores para el alto rendimiento nacional.

La Academia Selknam Rugby cerró de gran manera su gira por Argentina tras imponerse ante Santa Fe XV en la ciudad del mismo nombre, en el segundo amistoso de una semana orientada al desarrollo, evaluación y rodaje de jugadores proyectados al alto rendimiento chileno.

El equipo nacional venía de superar con autoridad por 54-7 al seleccionado M23 de la Unión Entrerriana de Rugby, en un partido disputado como parte de la previa del encuentro entre Capibaras y Selknam por el Super Rugby Américas.

Ante Santa Fe XV, la Academia volvió a mostrar control del juego, intensidad y capacidad para transformar sus oportunidades en puntos. El marcador se fue construyendo con protagonismo de sus backs y forwards, destacando los tries de Max Kennedy, Federico Kennedy, Sebastián Bianchi y Benjamín Moreno.

La gira tuvo como objetivo observar nuevos jugadores, dar minutos a quienes han tenido menor continuidad y sumar rodaje a integrantes provenientes del Seven, en un contexto competitivo exigente frente a seleccionados regionales argentinos.

La planificación contempló dos encuentros: primero ante la Unión Entrerriana M23 en Paraná y luego ante Santa Fe XV, rival que exigió una nueva respuesta colectiva del plantel chileno.

El plantel santafesino

El plantel de la Unión Santafesina de Rugby estuvo integrado por los siguientes jugadores: Juan Manuel Royo, Jorge Onorato, Renzo Carrara, Gabriel Sala, Tobías Pantaleone, Tomás Núñez, Ignacio Hass, Juan Fleitas, Ian Dellaverde, Martín Barberis, Santiago Clemenz, Facundo Aimo, Manuel Mandrille, Valentino Appo, Mateo Ferrero, Tomás Ferrero, Esteban Appo, Juan Ignacio Grosso, Juan Cruz Hadad, Francisco De Marco, Tomás Marconi, Ramiro Germano, Antonio Fendrich, Santino Zampedri, Ignacio Poletti, Iñañi Cardín, Conrado Obeid, Nazareno Loyola, Luigi Crocce, Pietro Crocce y Mateo Villar.