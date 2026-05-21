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Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Tras varios meses de investigación, Gendarmería allanó viviendas en el barrio Villa Honda y aprehendió a un presunto distribuidor de drogas. Secuestraron un arma de guerra, 15 celulares y otros elementos incriminantes.

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de mayo 2026 · 10:46hs
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Este miércoles, y como corolario de una investigación de la Gendarmería Nacional, fueron ejecutados ocho allanamientos en el barrio Villa Honda de la ciudad de Rosario por causas vinculadas a la venta barrial de drogas, el uso de armas de fuego y hechos de intimidación pública por reiterados tiroteos en la zona. El principal investigado fue aprehendido, otras tres personas fueron identificadas y secuestraron diversos elementos probatorios incriminantes.

detenido droga rosario

Aprehendido e identificados

Los allanamientos fueron realizados de manera simultánea por oficiales y suboficiales de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Rosario de Gendarmería Nacional. Durante los procedimientos, los efectivos aprehendieron a un hombre e identificaron a otras tres personas directamente relacionadas con la investigación, aunque por disposición judicial permanecen en libertad.

Además, secuestraron un revólver calibre 38, 15 teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Ley de Microtráfico

Las autoridades informaron sobre los ocho allanamientos, el hombre aprehendido, los tres identificados y el secuestro de los elementos probatorios a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina, que posteriormente comunicó las novedades al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, César Pierantoni.

El funcionario judicial ordenó que el hombre detenido continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor de infringir la Ley de Microtráfico de Santa Fe N° 14.239.

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