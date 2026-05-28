La Salle Jobson presentó la nueva indumentaria de rugby

En el año en el que están cumpliendo 74 años de vida, el rugby del Club La Salle Jobson realizó la presentación en sociedad de la nueva indemuntaria que utilizarán sus planteles deportivos

Integrantes del plantel superior de La Salle, con las camisetas que utilizará la institución en la presente temporada.

El rugby lasallano tiene 74 años de vida merced al impulso que le dio en su momento el recordado profesor Roberto Moreno, quien fue el creador en el colegio La Salle Jobson de Santa Fe. La entidad fundadora de la Unión Santafesina de Rugby no detiene su crecimiento deportivo e institucional. Por ello, manteniendo el espíritu y el emblema lasallano, se realizó la presentación oficial de la camiseta que utilzan los planteles de rugby de la entidad que en la actualidad tiene como presidente a Jorge Coronel.

En el pub Babylon, ubicado en Alberdi y Luciano Molinas, en el corazón de barrio Candioti, el rugby lasallano presentó la nueva indumentaria que lucirán sus diferentes planteles en la presente temporada. El acto contó con la presencia del titular de la entidad, Jorge Coronel, el vicepresidente Bruno Micocci, el secretario Diego Ghieto, los entrenadores, jugadores y mánagers del plantel superior, y los coordinadores del rugby juvenil y de las divisiones infantiles.

"Siempre es bueno renovar un poco la camiseta, prácticamente es la misma, pero con el detalle que, bueno, todos saben muy bien que el escudo lazardano tiene una antigüedad muy grande, que es de mucha presencia dentro del espíritu del club, y en esta vuelta le hemos puesto en el pecho fundamentalmente para sostener uno de los puntales de nuestra institución" le dijo Jorge Alberto Coronel a UNO Santa Fe.

image La presentación se realizó en un resto pub ubicado en el corazón de barrio Candioti.

El presidente lasallano, que asumió la conducción en la última asamblea realizada en noviembre del año pasado, expresó que " seguimos trabajando, somos el mismo equipo de trabajo, no hemos variado mucho, así que bien, trabajando duro, metiéndole toda la fuerza que tiene que meter este deporte. No hay que olvidarse que este es un deporte amateur, que como siempre demanda mucho esfuerzo, sacrificio, pero como decimos siempre el espiritu lasallano es muy fuerte. Igualmente, reitero, que estamos muy bien, creciendo, y siempre evolucionando".

El dirigente de la entidad colegial describió que "venimos creciendo en todos los aspectos del rugby. En infantiles, tenemos un convenio con el Ministerio de Educación y utilizamos las instalaciones del polideportivo de la Costanera, frente al Faro. Se ha hecho un gran trabajo allí y hemos invertido fuertemente. Eso nos está permitiendo una mayor concurrencia de chicos, que desemboca en el crecimiento de dicho estamento".

Agregó que "en rugby infantil y en rugby juvenil estamos con todas las divisiones completas, con muchos chicos, con un nivel de competencia diría de entre ocho o nueve puntos que no es un dato menor. El plantel superior que está batallando en segunda división después de haber tocado jugar en tercera, y bueno, nos estamos reacomodando bien, con partidos muy parejos, con un buen plantel y un cuerpo técnico que tiene los objetivos más que claros".

image El presidente Jorge Coronel (izquierda) encabezó la presentación en sociedad de la camiseta lasallana.

En relación a lo que es el histórico predio de Cabaña Leiva, que luce impecable, Jorge afirmó que "mirá, fue una premisa ya de hace diez o doce años en el cual tuvimos como objetivo empezar a reconvertir el predio de Cabaña. Buscamos que sea un lugar atractivo para el socio y para los deportistas. Pero fundamentalmente para el socio que no es deportista, ya que tenemos muchos. Hay gente que va a las instalaciones para diferentes eventos, así que estamos bien, trabajando mucho, invirtiendo mucho, y que sea más apto para todos".

Es bueno recordar que la comisión directiva del club La Salle Jobson en rugby está conformada de la siguiente manera: Jorge Coronel (presidente); Bruno Micocci (vicepresidente); Diego Ghieto (secretario); Sebastián Romero (tesorero); Gastón Profumieri (protesorero); Alejandro González, Leonadro Cipriani y Diego Coronel (vocales titulares); Javier Segado, Emiliano Soler, y José René Chaves (vocales suplentes); Miguel Ángel Arce (revisor de cuentas titular), Raúl Bajach (revisor de cuentas suplente).