Piti Fernández inicia su carrera solista a mediados del 2017, en paralelo a su función como cantante de Las Pastillas del Abuelo. Lleva editados 3 discos “Conmigo Mismo”, “PNL” y
Piti Fernandez en Santa Fe
Piti Fernández se estará presentando en Santa Fe el viernes 29 de mayo en Lemon Arena Multiespacio.
Las entradas están a la venta por www.plateavip.com.ar y en Santa Fe Rock (San Martín 2347- Galería Florida, local 40).
“Tuertos Vivos”. Su último material “Tuertos Vivos”, es un disco conceptual lanzado en 2024 con letras atravesadas por los tiempos de la post verdad, los orígenes de las cosas y la búsqueda de nuevos horizontes. Este 2026 comenzó en el Cosquín Rock, nuevamente en el Escenario Casita del Blues, colmado de público.
Piti Fernández se estará presentando en Santa Fe el viernes 29 de mayo en Lemon Arena Multiespacio.
Las entradas están a la venta por www.plateavip.com.ar y en Santa Fe Rock (San Martín 2347- Galería Florida, local 40).