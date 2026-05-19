Uno Santa Fe | Escenario | Piti Fernández

Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernández se estará presentando en Santa Fe el viernes 29 de mayo en Lemon Arena Multiespacio.

Las entradas están a la venta por www.plateavip.com.ar y en Santa Fe Rock (San Martín 2347- Galería Florida, local 40).

19 de mayo 2026 · 00:52hs
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernández inicia su carrera solista a mediados del 2017, en paralelo a su función como cantante de Las Pastillas del Abuelo. Lleva editados 3 discos “Conmigo Mismo”, “PNL” y

“Tuertos Vivos”. Su último material “Tuertos Vivos”, es un disco conceptual lanzado en 2024 con letras atravesadas por los tiempos de la post verdad, los orígenes de las cosas y la búsqueda de nuevos horizontes. Este 2026 comenzó en el Cosquín Rock, nuevamente en el Escenario Casita del Blues, colmado de público.

Piti Fernández se estará presentando en Santa Fe el viernes 29 de mayo en Lemon Arena Multiespacio.

Las entradas están a la venta por www.plateavip.com.ar y en Santa Fe Rock (San Martín 2347- Galería Florida, local 40).

Piti Fernández Santa Fe
Noticias relacionadas
descubri peek el nuevo espectaculo de cirque xxi ¡un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

nico de tracy regresa a santa fe presentando purga, su nuevo unipersonal de stand up

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando "Purga", su nuevo unipersonal de Stand Up

 Alejandro Lener se presentará en HUB el viernes 29 de mayo 

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Lo último

Es solo la punta del iceberg: alertan que la masacre de fauna en el norte provincial expone una red de caza ilegal de escala nacional

"Es solo la punta del iceberg": alertan que la masacre de fauna en el norte provincial expone una red de caza ilegal de escala nacional

Caso Pelusa Farías: designaron al juez para el juicio por jurados por el crimen del cambista en la peatonal

Caso "Pelusa" Farías: designaron al juez para el juicio por jurados por el crimen del cambista en la peatonal

La Federación Santafesina de Básquet recuperó su afiliación a la CAB

La Federación Santafesina de Básquet recuperó su afiliación a la CAB

Último Momento
Es solo la punta del iceberg: alertan que la masacre de fauna en el norte provincial expone una red de caza ilegal de escala nacional

"Es solo la punta del iceberg": alertan que la masacre de fauna en el norte provincial expone una red de caza ilegal de escala nacional

Caso Pelusa Farías: designaron al juez para el juicio por jurados por el crimen del cambista en la peatonal

Caso "Pelusa" Farías: designaron al juez para el juicio por jurados por el crimen del cambista en la peatonal

La Federación Santafesina de Básquet recuperó su afiliación a la CAB

La Federación Santafesina de Básquet recuperó su afiliación a la CAB

Caso Francisco Villagoiz: dictaron prisión preventiva para los tres acusados del crimen en Sauce Viejo

Caso Francisco Villagoiz: dictaron prisión preventiva para los tres acusados del crimen en Sauce Viejo

Poletti encabezó una nueva reunión con vecinales del oeste: reclamos por seguridad, desagües y mantenimiento urbano

Poletti encabezó una nueva reunión con vecinales del oeste: reclamos por seguridad, desagües y mantenimiento urbano

Ovación
La reserva Colón perdió contra Ferro en casa y le cuesta encontrar regularidad

La reserva Colón perdió contra Ferro en casa y le cuesta encontrar regularidad

Pablo Caro: Nacho Lago siempre quiso quedarse en Colón, lo verán más potenciado

Pablo Caro: "Nacho Lago siempre quiso quedarse en Colón, lo verán más potenciado"

El dato que ilusiona a Unión de cara al partido ante Independiente

El dato que ilusiona a Unión de cara al partido ante Independiente

Colón, desde lo más alto: posiciones y próxima fecha en la Zona A

Colón, desde lo más alto: posiciones y próxima fecha en la Zona A

Colón es el líder con menos puntos sumados en las primeras 13 fechas

Colón es el líder con menos puntos sumados en las primeras 13 fechas

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"