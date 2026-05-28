Avanza la limpieza de cables aéreos en la peatonal San Martín

La Municipalidad y empresas de telecomunicaciones realizaron una nueva etapa de retiro de cableado en desuso entre Salta y Primera Junta

La Municipalidad de Santa Fe llevó adelante una nueva jornada de limpieza y retiro de cables aéreos en desuso en la peatonal San Martín , en esta oportunidad en el tramo comprendido entre Salta y Primera Junta. Las tareas fueron realizadas de manera conjunta con empresas de telecomunicaciones y organismos provinciales, en el marco del plan de reordenamiento del tendido aéreo impulsado por el municipio.

Los trabajos forman parte de la continuidad de las intervenciones iniciadas semanas atrás sobre la peatonal y tienen como objetivo disminuir la contaminación visual, mejorar las condiciones del espacio público y avanzar en criterios de ordenamiento del cableado existente.

En ese sentido, el gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad, Carlos Suárez, explicó: “Estamos continuando los trabajos que iniciamos hace algunas semanas y que tienen que ver con el reordenamiento del cableado aéreo existente”.

Además, destacó el trabajo articulado entre el municipio, las empresas y las instituciones locales: “Elegimos este lugar histórico y tan emblemático de nuestra ciudad para empezar esta tarea que tiene que ver primero con disminuir la polución visual que significan los cables”.

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Obsoleto

Las tareas son desarrolladas por personal municipal junto a trabajadores de Claro, Gigared, Personal, Cablevideo, la Empresa Provincial de la Energía y la Secretaría de Tecnologías para la Gestión de la Provincia. El operativo incluye el retiro de cableado obsoleto o fuera de uso, especialmente aquel que quedó inutilizado a partir de los cambios tecnológicos en los sistemas de telecomunicaciones.

“Particularmente en esta zona, por el cambio de tecnología, hay mucho cableado en desuso vinculado a la telefonía fija y al reemplazo del cable coaxial por fibra óptica. Todo ese material se está retirando y ya se empieza a notar un cambio en lo visual”, señaló Suárez.

El funcionario remarcó además que esta intervención representa el inicio de un proceso más amplio: “Este es el primer paso de una tarea más larga que incluye cambios normativos para discutir no solamente el retiro del cableado en desuso, sino también el reordenamiento del cableado existente, estableciendo criterios de simetría que eviten la contaminación visual”.

En esa línea, recordó que en marzo de 2024 el Ejecutivo Municipal impulsó modificaciones en la Ordenanza N°10.519 incorporando herramientas para promover el cableado subterráneo y avanzar paulatinamente hacia el soterramiento de infraestructura en la vía pública.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Amigos de Calle San Martín, Adriana De Pedro, valoró el inicio de las tareas y el impacto positivo para comerciantes y frentistas: “No solo va a ser una limpieza visual, sino que también va a permitir ordenar situaciones que generaban problemas para ingresar con vehículos o instalar nuevos servicios”.

Asimismo, destacó la importancia patrimonial de la peatonal: “Acá hay muchísimo patrimonio histórico y muchos edificios con un valor muy importante que hoy no se ven por la cantidad de cables”.

Finalmente, De Pedro sostuvo: “Sabemos que va a llevar tiempo, pero lo importante es que se inició. Eso ya tiene un valor enorme porque se tomó la decisión de empezar y sabemos que va a terminar positivamente”.

En los próximos días, los trabajos continuarán sobre otros sectores de la peatonal San Martín con el objetivo de seguir avanzando hacia una ciudad más ordenada, accesible y visualmente más limpia.