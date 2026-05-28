Sanjustino alcanzó a La Perla del Oeste en la cima del Apertura Polaca Burtovoy

Sanjustino derrotó a Unión en Guadalupe y comparte el primer lugar de la tabla junto a La Perla. Además, Colón (SJ) venció al Pistolero, y Colón de Santa Fe a Ateneo Inmaculada en el predio 4 de junio

En uno de los adelantos de la 11° fecha, Sanjustino derrotó a Unión y alcanzó a La Perla en la cima de las posiciones.

Fue una jornada de mucha actividad en el campeonato de la máxima división de la Liga Santafesina: Por un lado el Sabalero y el Colegial recuperaron su partido adeudado, mientras que por otra parte se disputaron dos encuentros de la fecha 11 de esta Copa Sanatorio Garay, donde Sanjustino y Colón de San Justo ganaron y quedaron como líderes momentáneos junto a La Perla del Oeste, que el sábado recibe a Las Flores II en su reducto de Recreo Sur.

En cumplimiento de la 11° fecha del certamen liguista, en el Campo de Deporte 8 de Enero, ubicado en el barrio de Guadalupe, el último campeón del fútbol de la Casa Madre, Unión, cayó por 2 a 1 ante Sanjustino que se puso a la altura de La Perla en la cima de la tabla de posiciones. Agustín Benavídez, el goleador del torneo, marcó para el anfitrión. Nehemías González y Gael Canteros en contra de su propia valla convirtieron para el Matador.

El Matador ganó un duro partido ante Unión en Santa Fe. Todo pasó en la segunda parte, Jesús Schalberter en contra le daba la transitoria victoria al Verde, pero luego Benavídez igualó para el Tate, pero en el epílogo del partido el Francogoleador Nehemías González ponía cifras definitivas, cuando Sanjustino jugaba con uno menos por la expulsión de Lorenzo González. Por el momento Sanjustino comparte la primera posición con La Perla, que el sábado jugará ante Las Flores II. El domingo jugará el partido de vuelta ante Irigoyense como visitante por la Copa Santa Fe.

image En el pendiente de la octava fecha, Colón de Santa Fe doblegó a Ateneo Inmaculada por 2 a 0. foto gentileza La Voz del Sabalero.

Por su parte, en el Gigante de Ciudadela, Colón de San Justo le ganó por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima con el gol de Ignacio Mena, tanto que también le da al Conquistador el liderazgo momentáneo y compartido. Fue un partido duro, cerrado y muy peleado hasta el final ante un gran rival, donde volvió a aparecer el sacrificio y el corazón de un plantel que hace más de un mes viene jugando cada tres días.

Un triunfo de esos que al final del campeonato se terminan haciendo valer muchísimo. Colón obtuvo un triunfo clave ante Gimnasia de Ciudadela y volvió, al menos temporalmente, a la cima del Torneo Apertura 2026. Ignacio Mena marcó el único gol de la noche en la primera etapa para darle otra victoria enorme al equipo de Mauricio Chiementín. El próximo domingo, Colón visitará a Central San Carlos por la vuelta de la Segunda Etapa de la Copa Santa Fe. La ida fue triunfo rojiblanco por 5–1 en el Mercedes Alesso de Bieler.

A la vera de la autopista, en un partido oportunamente postergado, válido por la octava fecha del Apertura Polaca Burtovoy, Colón de Santa Fe derrotó por 2 a 0 a Ateneo Inmaculada bajo el arbitraje de Nicolas Mottier. Los goles para el Sabalero fueron conseguidos por Lorenzo Orzán y Tiziano Favotti. Fue un triunfo más que importante para los dirigidos por Fernando Nogara ya que busca recuperar terreno en la pelea por el título tras perder los últimos 3 partidos por el torneo local.

image foto gentileza Américo Muntaner.

Posiciones y la continuidad de la fecha 11

Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Perla del Oeste, Sanjustino y Colón de San Justo 26; Colón de Santa Fe 19, La Salle Jobson 18; Sportivo Guadalupe 17, Unión 15; Juventud Unida, Universidad y Ciclón Racing 14; Nobleza 13; Gimnasia y Esgrima 12; Academia Cabrera, Náutico El Quillá e Independiente 11; Ciclón Norte, Las Flores II y Nacional 10; Ateneo Inmaculada 9; Newell´s 8, Cosmos 7 y Deportivo Santa Rosa 6.

La fecha 11 tendrá su continuidad este viernes 29 de mayo con el choque que animarán desde las 21.30, Deportivo Santa Rosa con Náutico El Quillá en el predio Nery Pumpido. El sábado 30 se completará con los siguientes compromisos: Independiente con Universidad del Litoral, Sportivo Guadalupe con Juventud Unida, Newell´s con Ciclón Norte, Ateneo Inmaculada con Nacional, Nobleza de Recreo con Ciclón Racing, Academia Cabrera con La Salle Jobson, La Perla del Oeste con Las Flores II y Colón de Santa Fe con Cosmos FC.