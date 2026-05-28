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Barcelona busca dar el gran golpe del mercado con el fichaje de Julián Álvarez

La dirección deportiva encabezada por Deco mantuvo una reunión clave con los representantes del delantero argentino para delinear las pautas de un futuro traspaso

28 de mayo 2026 · 11:38hs
Barcelona acelera para quedarse con Julián Álvarez

Barcelona acelera para quedarse con Julián Álvarez,

El Barcelona ya mira la temporada 2026/27 y colocó el nombre de Julián Álvarez en lo más alto de sus prioridades para el próximo mercado de pases.

Barcelona avanza por Julián Álvarez

La conducción del equipo culé llevó a cabo un cónclave clave con el entorno del jugador del Atlético de Madrid con el propósito de profundizar los términos de una eventual incorporación, luego de avanzar de manera determinante en la contratación del extremo inglés Anthony Gordon.

De acuerdo con las informaciones que dan los medios españoles a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el director deportivo Deco lideró una reunión junto a directivos de la mesa chica del presidente Joan Laporta y los apoderados legales del campeón del mundo. Durante el encuentro, ambas partes ratificaron la firme voluntad de confluir en un futuro traspaso y delinearon las pautas para intentar aproximarse a un entendimiento contractual definitivo.

Pese al optimismo reinante en Cataluña, el club deberá afrontar la instancia más compleja de la operación: la negociación formal con el Atlético de Madrid. En la dirigencia madrileña están al tanto desde hace meses respecto del interés que genera su estrella en el ´Barça´, aunque las oficinas del Metropolitano todavía no recibieron ningún ofrecimiento formal por el pase del jugador.

La cúpula del conjunto rojiblanco no contempla otorgar facilidades para desprenderse de uno de sus baluartes ofensivos. Desde España señalaron que las pretensiones del equipo dirigido por Diego Simeone se ubicarían en torno a los 150 millones de euros para convalidar una transferencia.

En paralelo, las finanzas del Barcelona continúan bajo riguroso análisis analítico, dado que la institución ya comprometió una erogación de 70 millones de euros fijos y otros 10 millones en variables para garantizar la llegada de Gordon, una inversión que, de todos modos, no altera la decisión de ir en busca del atacante de la Selección argentina.

La meta del club catalán es edificar una plantilla de élite que le permita volver a los primeros planos y disputar el título en la próxima Champions League correspondiente a la temporada 2026/27.

Barcelona Julián Álvarez mercado
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