El hombre aseguró haber encontrado a su esposa colgada en el baño de la vivienda y llamó al 911. La mujer, de 38 años, fue hallada sin vida y la fiscalía ordenó la aprehensión del marido

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Esta mañana de miércoles se generó conmoción en una vivienda ubicada sobre calle Belgrano al 7200, en barrio Guadalupe Oeste , cuando un hombre denunció que su mujer se había quitado la vida en el baño del inmueble. Hasta el lugar llegaron oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT) y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I .

También arribó un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 , quien constató el fallecimiento de la mujer, identificada luego como M. J. A., de 38 años . Por orden de la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , el marido de la víctima, D. E. S., de 37 años , quedó privado de su libertad.

Los investigadores trabajan para esclarecer el suceso y el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

Fallecimiento

Cuando llegaron los policías, dialogaron con el hombre, quien manifestó que durante la mañana había mantenido una fuerte discusión con su pareja y que luego se retiró hacia una plaza cercana. Según su relato, la mujer le había dicho que se quitaría la vida, aunque él interpretó esas palabras como parte de la discusión.

Siempre de acuerdo a su declaración, al regresar a la vivienda la encontró colgada con una bufanda en el baño. El hombre aseguró que la descolgó y la recostó en el piso antes de comunicarse con la central de emergencias 911. Sin embargo, cuando arribó el médico del SIES 107, la mujer ya había fallecido.

Marido aprehendido por orden fiscal

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la PDI Región I, que posteriormente dieron intervención a la fiscal de Flagrancia del MPA, Laura Urquiza, quien ordenó que el marido de la víctima quedara aprehendido hasta tanto sea identificado formalmente.

Además, dispuso el secuestro de su teléfono celular y la toma de testimonios a familiares de la mujer. También ordenó la intervención de los pesquisas de la Brigada de Femicidios, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, tareas que fueron ejecutadas por especialistas del área Científica de la PDI.

• LEER MÁS: Una ojiva de 9 milímetros perforó el techo de una clínica odontológica en barrio Mariano Comas