Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

El hecho ocurrió este sábado en el kilómetro 507 de la Ruta 11, en la ex cabina de peaje, donde controlaron a dos motociclistas que intentaron eludir el operativo. Les hallaron tres ladrillos de cocaína.

Este sábado, minutos antes de las 21 , oficiales de la Guardia Provincial —ex Policía de Seguridad Vial— llevaban adelante operativos de Prevención Activa con chequeos selectivos de personas y vehículos en tránsito en el kilómetro 507 de la Ruta 11 —ex cabina de peaje—, en el norte del departamento La Capital . Dos motociclistas que circulaban por la zona intentaron eludir el control , pero finalmente fueron interceptados y chequeados.

Al revisar una mochila que llevaban consigo, los oficiales hallaron dos bolsas —una verde y dentro otra negra— que contenían ladrillos envueltos con cinta amarilla . De inmediato se convocó a testigos y a los peritos técnicos antinarcóticos de la Policía de Investigaciones PDI Región I , quienes realizaron el narcotest y el pesaje : la sustancia resultó ser cocaína y su peso total fue de tres kilos con 484 gramos .

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Cocaína en ladrillos: narcotráfico

Los oficiales a cargo del procedimiento observaron desde un comienzo que los rostros de los dos jóvenes —identificados como I. Y. M., de 24 años, y B. U. A., de 25— se transformaban a medida que avanzaba la revisión de la mochila. El oficial a cargo de la patrulla ordenó de inmediato medidas de seguridad sobre ambos: los obligó a descender de la motocicleta, secuestró la mochila y convocó a dos testigos para que observaran el procedimiento. Luego, ambos fueron esposados y tanto la motocicleta como la mochila quedaron secuestradas.

Con la llegada de los técnicos antinarcóticos, las dudas que hasta ese momento eran solo indicios quedaron completamente despejadas. El narcotest aplicado sobre la sustancia con los reactivos correspondientes fue inequívoco: se trataba de cocaína de alta pureza con un peso final de tres kilos con 484 gramos.

Ley nacional de estupefacientes N° 23.737

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la ex Policía de Seguridad Vial, que dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Dado que el caso involucra ladrillos de cocaína y una cantidad superior a los umbrales previstos por la normativa provincial, la fiscalía derivó las actuaciones a la Justicia Federal en turno en la ciudad de Santa Fe, ya que el hecho queda comprendido en la ley nacional de estupefacientes N° 23.737 y no en la ley de Microtráfico de Santa Fe N° 14.239. Ambos aprehendidos quedaron privados de su libertad a disposición de la Justicia Federal.