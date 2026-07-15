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La bandera que mostraron los jugadores en la cancha: "Las Malvinas son argentinas"

Tras el épico triunfo por 2 a 1 de la Selección Argentina frente a Inglaterra para llegar a la final del Mundial, un grupo de jugadores desplegó una bandera

15 de julio 2026 · 19:08hs
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La bandera que mostraron los jugadores en la cancha: Las Malvinas son argentinas

Tras el épico triunfo por 2 a 1 de la Selección Argentina frente a Inglaterra en Atlanta, que selló el pase a la final del Mundial, un grupo de futbolistas protagonizó un fuerte mensaje político al desplegar sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium una bandera blanca con letras negras que rezaba: “Las Malvinas son argentinas”.

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El mediocampista Giovani Lo Celso fue uno de los principales encargados de colocar la bandera en una de las áreas, rodeado por varios de sus compañeros. El gesto expuso la fuerte carga emocional e histórica con la que el plantel vivió el encuentro, en contraste con los esfuerzos previos del director técnico, Lionel Scaloni, quien durante los días anteriores había intentado bajar los decibeles de la rivalidad al asegurar ante la prensa que solo era una "partido de fútbol".

El mensaje de los futbolistas desafió las estrictas pautas de seguridad impuestas para el partido, catalogado previamente como de "alto riesgo" por las autoridades estadounidenses. En una reunión de coordinación celebrada el pasado lunes en Virginia, la FIFA junto a agencias federales y estatales de seguridad diseñaron un fuerte operativo de más de 1.600 efectivos y advirtieron de manera tajante que no se permitiría ningún tipo de manifestación política o mensaje de odio dentro del estadio.

Una bandera se desplegó tras el partido

Incluso la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, había advertido en la previa a los hinchas argentinos que estaría "prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial", aclarando específicamente que quienes intentaran ingresar con banderas o remeras alusivas a las Islas Malvinas no superarían los controles de acceso. Sin embargo, la restricción que rigió para el público general terminó siendo vulnerada en el propio campo de juego por los protagonistas del histórico pase a la final.

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