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Con coraje y fútbol, Argentina le ganó un duelo épico a Inglaterra y jugará la final del Mundial

La Selección Argentina consiguió un triunfo histórico ante Inglaterra por 2-1 y se metió en la final del Mundial, donde se medirá contra España

15 de julio 2026 · 18:30hs
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Con coraje y fútbol, Argentina le ganó un duelo épico a Inglaterra y jugará la final del Mundial

La Selección Argentina logró un triunfo histórico por 2 a 1 ante Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, y se metió en la final, donde se medirá con España. El partido se jugará el próximo domingo a las 16 en el estadio Nueva York de Nueva Jersey.

A los 9' del complemento Anthony Gordon abrió el marcador para los dirigidos por Thomas Tuchel, a los 40' Enzo Fernández lo empataba y a los 46' Lautaro Martínez de cabeza le daba el triunfo al equipo nacional. La presión inglesa en los primeros minutos era asfixiante. El desafío de la Albiceleste era sortear ese escollo.

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Bellingham y Paredes mantenían un duelo picante en el medio y el partido se ponía complicado tras una dura entrada contra Messi.

No había llegadas en ambos arcos, ya que el partido tenía muchas faltas y era cortado. Una buena combinación por la derecha terminaba en un tiro de James que controlaba el Dibu Martínez. Un cabezazo de Stones se iba desviado a los 32'.

Inglaterra era más peligroso, pero el equipo dirigido por Lionel Scaloni reaccionaba cuando Leo Messi empezaba a apilar rivales. Un tiro de Enzo Fernández pasaba muy cerca del palo. Reaccionaba el campeón del mundo.

El segundo tiempo de la Selección Argentina e Inglaterra

Julián Álvarez creaba la primera chance clara de la Albiceleste a los 2 minutos del complemento y Pickford respondía muy bien. La sensación que dejaba el partido era de tensión, el equipo nacional había equilibrado la tenencia de la pelota.

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Una contra perfecta que encabezaba Kane terminaba en el gol de Gordon. Baldazo de agua fría para Argentina. El equipo argentino debía reaccionar inmediatamente y no caer en la desesperación.

Un remate de Enzo Fernández se iba alto. Un cabezazo de Nico González abajo tras una habilitación de Messi era atajado en gran forma por Pickford. Se agigantaba la figura de Pickford. Además Alexis Mac Allister metía un cabezazo en el palo.

Un tremendo gol de Enzo Fernández desde afuera del área hacía estallar a la hinchada argentina. Leo Messi inventaba una más, metía el centro y Lautaro Martínez de cabeza ponía el 2-1. Argentina va derechito a una nueva final del mundo.

El resumen de Argentina e Inglaterra

Argentina Inglaterra Mundial
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