El parejo historial entre Argentina y España en busca de otro título en el Mundial

La Selección Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026 y el historial está igualado en busca de una nueva estrella

La Selección Argentina enfrentará a España en la final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 y el historial está igualado en busca de una nueva estrella. En total jugaron 14 encuentros con 6 triunfos para cada uno y dos empates, y 18 goles albicelestes contra 19 tantos de los europeos.

El primer partido se jugó en 1952, donde la Albiceleste dirigida por Guillermo Stábile (máximo goleador con ocho tantos en Uruguay 1930) venció a los europeos por 1 a 0 con gol de Ricardo Infante, mientras que en 1953 se disputó un amistoso en el Monumental con triunfo de la Albiceleste.

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José Sanfilippo, fallecido el pasado 4 de junio, fue el gran protagonista con un doblete en el partido jugado el 24 de julio de 1960 en la cancha de River, a la vez que España se impuso por 2 a 0 en 1961 con los goles de Alfredo Di Stéfano y Luis del Sol en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El único encuentro disputado en una Copa del Mundo ocurrió en Inglaterra 1966 cuando el conjunto nacional se impuso por 2 a 1 en el estadio del Aston Villa con dos tantos de Luis Artime. En 1995, el ex entrenador de Chile Juan Antonio Pizzi convirtió uno de los goles de España para el triunfo por 2 a 1 en el Vicente Calderón, mientras que el descuento llegó gracias al delantero Ariel Ortega.

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Catorce años después, en 2009, los dirigidos por Vicente Del Bosque vencieron a los de Diego Armando Maradona por 2 a 1 en otro amistoso, donde Lionel Messi marcó un gol de penal, y en 2010, en el estadio Monumental, la Argentina derrotó por 4 a 0 a los flamantes campeones del mundo con los tantos de la Pulga, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Fernando Llorente marcó para los ibéricos.

El último enfrentamiento oficial entre las selecciones absolutas de Argentina y España fue un partido amistoso disputado el 27 de marzo de 2018 en Madrid. En aquel encuentro, España goleó a Argentina por 6-1, con un hat-trick de Isco y goles de Diego Costa, Thiago Alcántara y de Iago Aspas, mientras que Nicolás Otamendi descontó para el equipo albiceleste.

Todos los partidos entre Argentina y España

07/12/1952: España 0 - Argentina 1 - Amistoso Gol de Argentina: Ricardo Infante Estadio: Santiago Bernabéu (España)

05/07/1953: Argentina 1 - España 0 - Amistoso Gol de Argentina: Ernesto Grillo Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Argentina)

24/07/1960: Argentina 2 - España 0 - Amistoso Goles de Argentina: José Francisco Sanfilippo, en dos oportunidades Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Argentina)

11/06/1961: España 2 - Argentina 0 - Amistoso Goles de España: Alfredo Di Stéfano y Luis Del Sol Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán (España)

13/07/1966: Argentina 2 - España 1 - Mundial de Inglaterra 1966 Goles de Argentina: Luis Artime, en dos oportunidades Gol de España: José PirriEstadio: Villa Park (Inglaterra)

11/10/1972: España 1 - Argentina 0 - Amistoso Gol de España: Juan Manuel Asensi Estadio: Santiago Bernabéu (España)

12/10/1974: Argentina 1 - España 1 - Amistoso Gol de Argentina: Roberto Domingo Rogel Gol de España: José Martínez Sánchez Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Argentina)

12/10/1988: Argentina 1 - España 1 - Amistoso Gol de Argentina: Claudio Paul Caniggi Gol de España: Emilio Butragueño Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán (España)

20/09/1995: España 2 - Argentina 1 - Amistoso Goles de España: Julen Guerrero y Juan Antonio Pizzi Gol de Argentina: Ariel Arnaldo Ortega Estadio: Vicente Calderón (España)

17/11/1999: Argentina 2 - España 0 - Amistoso Goles de Argentina: Mauricio Roberto Pochettino y Cristian Alberto González Estadio: Olímpico de La Cartuja (España)

11/10/2006: España 2 - Argentina 1 - Amistoso Goles de España: David Villa y Xavi Hernández Gol de Argentina: Daniel Bilos Estadio: Nueva Condomina (España)

14/11/2009: España 2 - Argentina 1 - Amistoso Goles de España: Xabi Alonso, en dos oportunidades Gol de Argentina: Lionel Messi Estadio: Vicente Calderón (España)

07/09/2010: Argentina 4 - España 1 - Amistoso Goles de Argentina: Sergio Agüero, Carlos Tévez, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi Gol de España: Fernando Llorente Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Argentina)

27/03/2018: España 6 - Argentina 1 - Amistoso Goles de España: Isco (3), Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas.Gol de Argentina: Nicolás Otamendi Estadio: Metropolitano de Madrid.