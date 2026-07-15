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Messi sigue buscando la gloria en Argentina: "Es muy lindo vivirlo otra vez"

Lionel Messi destacó la reacción de la Selección Argentina para dárselo vuelta a Inglaterra para llegar a la final. "Este grupo siempre da un plus", dijo

15 de julio 2026 · 20:28hs
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Messi sigue buscando la gloria en Argentina: Es muy lindo vivirlo otra vez

Lionel Messi volvió a ser determinante para la Selección Argentina. Con dos asistencias fundamentales, el capitán lideró la remontada ante Inglaterra y, una vez consumado el 2-1 que depositó al equipo en una nueva final del Mundial 2026, dejó en claro que el triunfo tuvo un valor que fue mucho más allá de lo futbolístico.

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El rosarino confesó que la carga emocional se sintió desde los minutos previos al encuentro y que todo el plantel entendió la magnitud de lo que estaba en juego. "Fue increíble todo lo que vivimos, si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar, en el himno, se me empezó a hacer algo especial y el grupo lo sintió así. Sabíamos que no era una victoria más, que era importante, que el pueblo argentino y nosotros la queríamos. Este grupo es increíble, lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea".

Messi también resaltó el recorrido que viene construyendo esta generación de futbolistas y recordó que nunca perdió la confianza en el plantel, incluso antes del inicio de la Copa del Mundo. Además, valoró el trabajo sostenido del ciclo encabezado por Lionel Scaloni. "Antes de empezar el Mundial, confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que la íbamos a pelear. Nos terminamos metiendo en una final, creo que son cinco seguidas, dos del Mundial seguidas, es impresionante".

"Es muy lindo vivirlo otra vez. Gracias a Dios lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos", apuntó el capitán.

Por último, el capitán hizo referencia a quienes ponían en duda las posibilidades de la Selección por la forma en que llegó al certamen y destacó la capacidad del equipo para responder en los momentos de mayor exigencia. "Sabíamos de lo que éramos capaces, por ahí la gente tenía dudas por cómo llegábamos, muy al límite o con problemas, pero este grupo siempre da un plus, se contagia de uno a otro y saca de donde no tiene para dar el máximo".

Argentina Lionel Messi Mundial
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