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Scaloni, conmovido en Argentina: "Somos únicos y no es arrogancia, es corazón"

El entrenador Lionel Scaloni expresó toda su emoción tras la clasificación y destacó el compromiso de la Selección Argentina y el respaldo de los hinchas

15 de julio 2026 · 19:20hs
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Scaloni, conmovido en Argentina: Somos únicos y no es arrogancia, es corazón

@Argentina

Luego del triunfo ante Inglaterra 2-1 en Atlanta, el entrenador Lionel Scaloni expresó toda su emoción tras la clasificación y destacó el compromiso de la Selección Argentina y el respaldo de los hinchas.

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"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar", afirmó el entrenador.

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De cara al próximo desafío, el técnico dejó en claro cuál será la postura del equipo: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante", sostuvo, al remarcar el valor del recorrido realizado por el plantel.

La reflexión de Scaloni en Argentina

Scaloni también rechazó cualquier interpretación de soberbia al definir la identidad del seleccionado: "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón", aseguró.

Por último, remarcó la responsabilidad que implica representar a la Argentina y el compromiso que exige cada partido: "La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada", concluyó el entrenador, en un mensaje que reflejó el espíritu competitivo del equipo.

Argentina Lionel Scaloni Inglaterra
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