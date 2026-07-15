Scaloni, conmovido en Argentina: "Somos únicos y no es arrogancia, es corazón"

El entrenador Lionel Scaloni expresó toda su emoción tras la clasificación y destacó el compromiso de la Selección Argentina y el respaldo de los hinchas

Luego del triunfo ante Inglaterra 2-1 en Atlanta, el entrenador Lionel Scaloni expresó toda su emoción tras la clasificación y destacó el compromiso de la Selección Argentina y el respaldo de los hinchas.

"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar", afirmó el entrenador.

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De cara al próximo desafío, el técnico dejó en claro cuál será la postura del equipo: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante", sostuvo, al remarcar el valor del recorrido realizado por el plantel.

La reflexión de Scaloni en Argentina

Scaloni también rechazó cualquier interpretación de soberbia al definir la identidad del seleccionado: "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón", aseguró.

"SOMOS ÚNICOS, DE VERDAD, Y NO ES AGORRANCIA. DE CORAZÓN. ESTA GENTE NOS LLEVÓ A GANAR EL PARTIDO"



Lionel Scaloni, el cerebro de un equipo HISTÓRICO.



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Por último, remarcó la responsabilidad que implica representar a la Argentina y el compromiso que exige cada partido: "La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada", concluyó el entrenador, en un mensaje que reflejó el espíritu competitivo del equipo.